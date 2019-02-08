Процессы в нашем сознании, которые трудно описать: 11 полезных слов

Иногда сложное кружево наших чувств и мыслей хочется окутать в не менее сложную оболочку, чтобы важные для нас грани смысла стали красноречиво рельефными. 24 канал собрал для вас глоссарий по 11 словам, которые позволят более четко описать процессы, происходящие в нашем сознании, и во взаимодействии человека с внешним миром.

В быту мы часто избегаем сложных языковых конструкций, терминов. Да что там – бывают мгновения, когда и криками не гнушаемся "пообщаться". Иногда произносим сто слов, и все равно ходим вокруг того, что именно хотелось вербализовать.

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Однако можно сказать одно единственное слово, и попасть до неприличия точно. Пусть оно и иноязычное, но иногда немного надо поломать язык. Пусть оно и звучит как такое, которое может бытовать, разве что, в научных/околонаучных кругах или слетать с уст слегка претензионного человека. Ну и что? Может, в конкретную секунду вам именно эти лингвистические изыски и нужны. Знаете, товарищи, есть подозрения, что наш язык тоже устает вертеть на себе только "классно-прекрасно". Необходимо разнообразие.

Здесь, конечно, можно пошутить, мол, так и представляю себе, как сижу в кафе с компанией, и мы как начнем разговор про витальность, импринтинг и латеральное мышление. Заказываем вино, а там, экзистенциализм подтягивается к разговору. Ой, так и веселились до утра. Хороший был вечер.



Умение детализировать свое мнение – очень ценно

Все смешно, но, кроме веселья, случаются и серьезные разговоры. Даже в тех же пабах и под вино. А иногда просто хочется глубины. И от убранства вашего мнения зависит и то, насколько его смогут понять другие (если это вам нужно).

Мы здесь не собираемся объяснять, что такое индифферентность абсолюта, или разницу между трансцендентным и транцедентальным. Но на территорию философии таки немного залезем. И еще подадимся в психологию. Ведь это те области, которые призваны описывать состояния и мироощущения человека. Поэтому там разных слов-чудес хоть пруд пруди.

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Даже если вы примете решение, что для вас приведенные примеры не имеют утилитарной ценности, то ничего не потеряете, по крайней мере потренеруете память. Ибо кто знает, в какой статье или разговоре вынырнет закрученное словечко, которое потенциально могло бы помочь подобраться к сути. И может вас удивит, как всего несколько букв, которые жмутся друг к другу, могут описать сложный процесс/явление.

Апперцепция

(от лат. ad – до + perceptio – восприятие)

психические процессы, которые обусловливают зависимость восприятия предметов и явлений от прошлого опыта человека, от содержания и направленности (целей и мотивов) его текущей деятельности, от личностных особенностей (чувств, социальных установок и т. п.);

самосознание, которое реализует представление о "я мыслю" и должно иметь возможность сопровождать все остальные представления и быть равным во всяком сознании (по И. Канту);

механизм человеческой психики, феномен, который возникает при восприятии новой информации, фактов, событий и мнений, когда на понимание этого нового и отношение к нему существенно влияют уже имеющиеся у человека взгляды, подходы и ценности. Явление апперцепции приходится учитывать в PR, рекламе, работе СМИ и политической деятельности.

Контекст. Механизм апперцепции обеспечивает и передачу прогрессивных традиций и навыков, и консерватизм, вялость, инертность в массовом поведении (Д.А. Шевчук "Теория государства и права"). Более художественный пример, который описывает понятие апперцепции – "Так наши мысли влияют даже на внешний вид предметов" (из романа Диккенса "Оливер Твист").



Апперцепция-это не только про прошлый опыт, но и наши знания, интересы, взгляды

Витальный

характеризующийся или имеющий отношение к жизни;

то, что делает существенный вклад в поддержание жизни;

в широком смысле может употребляться как синоним слов критический, важный;

в исследованиях личности – энергичный, полный энтузиазма.

Контекст. После знакомства с К. снег, простой снег, приобрел для нее витальный смысл. Обычное природное явление, которое иногда раздражало своей интенсивностью, стало инструментом проникновения в мир другого человеческого существа. Без сомнения, именно К. научила ее любить снег. И тот уже стал ассоциироваться с самой К. И поскольку присутствие К. в ее жизни поддерживало жизнь в ней самой, то и снег, как связующее звено, тоже стал критически важным.



Зимне-витальные смыслы

Имплицитный

(от лат. implicito — сплетаю; от англ. implicit – то, что имеется в виду, невысказанный)

бессознательное, такое, что может быть обнаружено только через свои связи с другими объектами или процессами. То есть это процесс, который протекает в значительной степени без осознания его индивидом. Этот термин используется в этом смысле для того, чтобы охарактеризовать когнитивные процессы, которые действуют независимо от сознания;

скрытый, недоступный для непосредственного наблюдения.

Контекст. Происходил имплицитный процесс отторжения декораций, которые его окружали. Он знал, что что-то идет не так, так же, как и знал, что "что-то" себя скоро проявит. Однако пока он еще находился на этапе простой констатации факта недовольства своей жизнью, когда в ушах звенит голос Паланика: "Куча соусов и ни одного блюда".



Имплицитные процессы

Импринтинг

(от англ. imprint – запечатлевать)

вид приобретения опыта, занимающего промежуточное положение между приобретенными и врожденными реакциями; одна из форм памяти;

психофизиологический механизм, в соответствии с которым впечатление или образ, воспринятые в определенный критический период развития, прочно запечатлеваются в мозге, превращаясь в устойчивую поведенческую программу;

фиксирование в памяти новорожденного особенности под воздействием на него/нее жизненно важных объектов;

образование чрезвычайно устойчивых следов в психике после однократного переживания;

инстинктивная фиксация, которая заключается в запоминании определенных признаков объектов, которые вызывают в дальнейшем определенные поведенческие реакции (образ врага, образ отца, полового партнера, пищи).

Контекст. Для Пруста печенье "Мадлен", которое было чуть ли не Вергилием для главного героя романа "По направлению к Свану", так запечатлелось в памяти в период импринтной уязвимости – в детстве, когда ты особенно чувствителен/чувствительна к сигналам внешнего мира. И именно из-за личностного неравнодушия и ассоциативных рядов автора этот образ является настолько объемным и важным в произведении.



Пруст и "Мадлен"

Инсайт

(англ. insight – проницательность, понимание)

внезапное понимание, схватывание тех или иных связей и структуры ситуации в целом;

озарение, догадка, внезапное и неожиданное для самого человека нахождение решения определенной проблемы без четкого осознания того, каким образом это решение было найдено (в конфликтологии);

предчувствие или интуитивное чувство внутренней природы чего-то (в психологии);

способность изменять собственные мотивы, осознавать собственную психодинамику, понимать смысл символического поведения (в психоанализе);

внезапное осознание сути проблемной ситуации.

Контекст. Схватить инсайт – это невероятное наслаждение. Потому что когда ты думаешь, что все – этот пазл в голове никогда не соберется, бросаешь работу локального Шерлока Холмса и дальше ходишь с открытым гештальтом, в миг все становится на свои места. И в очень неожиданный момент. Например, когда расплачиваешься на кассе или общаешься о совсем отделенных от тревожной темы вещах. Самое удивительное свойство инсайта – когда ты поняла/понял что-то, это кажется очень очевидным. И думаешь потом: "Ну как, как этого можно было не понимать раньше?"



Инсайт – это ваше вознаграждение за подготовительную работу по решению проблемы

Интенция

(от лат. intentio – внимание, стремление)

направленность сознания на тот или иной предмет;

направленность движения или психической активности человека на достижение определенной цели;

намерение, цель.

Контекст. Сюжетная интенция фильма Бергмана "Персона" направлена на препарирование конфликта между двумя ипостасями личности – истинной и социальной. Здесь поблагодарим Юнгу за два уместных термина – "самость" (истинное "я") и "персона" (социальное "я").

Отрывок из фильма Бергмана "Персона": смотрите видео

Интеркуррентный

промежуточный; тот, что случайно присоединяется;

употребляют в отношении заболевания, которое осложняет течение другого заболевания.

Контекст. Переезд в новое жилье, сам по себе, процесс не из приятных – внешне, конечно, радуешься чему-то новому, что-то принимаешь в жизни, а внутренне – страдаешь от, кажется, бесконечного списка дел, которые надо сделать для достижения личного комфорта. А тут он был еще и несвоевременным – мама в больнице, старшую дочь надо отвести в школу, младшую забрать из детсада, а еще и та проклятая работа. Цепь "интеркуррентных событий" постепенно обвивала его шею. Уже не хотелось этого переезда, о котором грезил последние четыре года. Просто хотелось сохранить статус-кво. Просто хотелось спать.



Если вас опустошает что-то одно, то не переживайте – скоро присоединится и другое

Казуальный

(от лат. casus – случай)

причинная связь; абстрактная характеристика, которая связывает вероятность возникновения определенного события или состояния с предыдущим возникновением определенного иного события или состояния (в психологии);

случайность; способность чего-то возникать и происходить строго без необходимых оснований, причин (в философии);

причинность, причинный характер связи между явлениями, процессами, событиями (в социологии).

Контекст. Казуальный характер событий набирал обороты и вымывал любые остатки терпения и здравого смысла – ливень, как раз, вымывала дорогу; автобуса не было уже больше часа; насквозь мокрая одежда, которая 5 минут назад щедро наглоталась воды из лужи, неприятно впивалась в кожу; а телефон медленно умирал в кармане. Такого отдыха, на который 7,5 месяцев с любовью и надеждой откладывала зарплату, надо было еще поискать.



Случай тоже может стать психологической травмой

Латеральное мышление

способ или эвристика решения проблем, при котором индивид пытается посмотреть на проблему под разными углами зрения, избегая прямого, "лобового" решения;

размышления "вокруг" проблемы. Используется для выработки новых идей, а иногда, как синоним творческого мышления.

Контекст. Латеральный тип мышления побуждает нас генерировать нестандартные идеи решения проблемы. Вот лайт-вариант латерального мышления на примере игры с мячиком. Вас десять человек. Ваша задача – как можно быстрее сделать так, чтобы мячик побывал в руках десяти человек. Первое, что приходит на ум, – передать мячик по кругу. Это пример, так называемого, "вертикального мышления". На все про все, пусть, вы потратите 15 секунд. А вот если бы вы применили латеральное мышление, то потратили бы на решение задачи секунду. Догадались, что надо было сделать? (если нет, но интересно, пишите в комментариях – ответим).



Латеральное мышление – это про креатив и мозговой штурм

Симультанный

(от лат. simul – совместно с)

одновременный, параллельный, синхронный;

термин, означающий практическую одновременность протекания любых психических процессов ввиду их свернутости и автоматизированности.

Контекст. Позволим себе вольность вплести в контекст слово через картину футуриста Умберто Боччони "Симультанный зрение".



Умберто Боччони " Симультанное зрение"

Синергичность

(от греч. synerqeila – сотрудничество, содружество)

понимается однонаправленность действий, интеграция усилий в системе, которые приводят к возрастанию (умножению) конечного результата;

объединение частей, которые кажутся несовместимыми, в полезное целое. Такие сочетания часто используются в творческом мышлении;

комбинированное действие различных элементов (индивидов), которое оказывается более эффективным, чем сумма влияния всех элементов (индивидов), взятых отдельно.

Контекст. Сортируйте мусор и используй меньше (гораздо меньше) пластика – Земля обязательно почувствует на себе синергический эффект ваших усилий и невербально вас поблагодарит.



Дожили – теперь еще за нами морские коньки убирать будут