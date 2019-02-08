Процессы в нашем сознании, которые трудно описать: 11 полезных слов
Иногда сложное кружево наших чувств и мыслей хочется окутать в не менее сложную оболочку, чтобы важные для нас грани смысла стали красноречиво рельефными. 24 канал собрал для вас глоссарий по 11 словам, которые позволят более четко описать процессы, происходящие в нашем сознании, и во взаимодействии человека с внешним миром.
В быту мы часто избегаем сложных языковых конструкций, терминов. Да что там – бывают мгновения, когда и криками не гнушаемся "пообщаться". Иногда произносим сто слов, и все равно ходим вокруг того, что именно хотелось вербализовать.
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Однако можно сказать одно единственное слово, и попасть до неприличия точно. Пусть оно и иноязычное, но иногда немного надо поломать язык. Пусть оно и звучит как такое, которое может бытовать, разве что, в научных/околонаучных кругах или слетать с уст слегка претензионного человека. Ну и что? Может, в конкретную секунду вам именно эти лингвистические изыски и нужны. Знаете, товарищи, есть подозрения, что наш язык тоже устает вертеть на себе только "классно-прекрасно". Необходимо разнообразие.
Здесь, конечно, можно пошутить, мол, так и представляю себе, как сижу в кафе с компанией, и мы как начнем разговор про витальность, импринтинг и латеральное мышление. Заказываем вино, а там, экзистенциализм подтягивается к разговору. Ой, так и веселились до утра. Хороший был вечер.
Умение детализировать свое мнение – очень ценно
Все смешно, но, кроме веселья, случаются и серьезные разговоры. Даже в тех же пабах и под вино. А иногда просто хочется глубины. И от убранства вашего мнения зависит и то, насколько его смогут понять другие (если это вам нужно).
Мы здесь не собираемся объяснять, что такое индифферентность абсолюта, или разницу между трансцендентным и транцедентальным. Но на территорию философии таки немного залезем. И еще подадимся в психологию. Ведь это те области, которые призваны описывать состояния и мироощущения человека. Поэтому там разных слов-чудес хоть пруд пруди.
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Даже если вы примете решение, что для вас приведенные примеры не имеют утилитарной ценности, то ничего не потеряете, по крайней мере потренеруете память. Ибо кто знает, в какой статье или разговоре вынырнет закрученное словечко, которое потенциально могло бы помочь подобраться к сути. И может вас удивит, как всего несколько букв, которые жмутся друг к другу, могут описать сложный процесс/явление.
Апперцепция
(от лат. ad – до + perceptio – восприятие)
- психические процессы, которые обусловливают зависимость восприятия предметов и явлений от прошлого опыта человека, от содержания и направленности (целей и мотивов) его текущей деятельности, от личностных особенностей (чувств, социальных установок и т. п.);
- самосознание, которое реализует представление о "я мыслю" и должно иметь возможность сопровождать все остальные представления и быть равным во всяком сознании (по И. Канту);
- механизм человеческой психики, феномен, который возникает при восприятии новой информации, фактов, событий и мнений, когда на понимание этого нового и отношение к нему существенно влияют уже имеющиеся у человека взгляды, подходы и ценности. Явление апперцепции приходится учитывать в PR, рекламе, работе СМИ и политической деятельности.
Контекст. Механизм апперцепции обеспечивает и передачу прогрессивных традиций и навыков, и консерватизм, вялость, инертность в массовом поведении (Д.А. Шевчук "Теория государства и права"). Более художественный пример, который описывает понятие апперцепции – "Так наши мысли влияют даже на внешний вид предметов" (из романа Диккенса "Оливер Твист").
Апперцепция-это не только про прошлый опыт, но и наши знания, интересы, взгляды
Витальный
- характеризующийся или имеющий отношение к жизни;
- то, что делает существенный вклад в поддержание жизни;
- в широком смысле может употребляться как синоним слов критический, важный;
- в исследованиях личности – энергичный, полный энтузиазма.
Контекст. После знакомства с К. снег, простой снег, приобрел для нее витальный смысл. Обычное природное явление, которое иногда раздражало своей интенсивностью, стало инструментом проникновения в мир другого человеческого существа. Без сомнения, именно К. научила ее любить снег. И тот уже стал ассоциироваться с самой К. И поскольку присутствие К. в ее жизни поддерживало жизнь в ней самой, то и снег, как связующее звено, тоже стал критически важным.
Зимне-витальные смыслы
Имплицитный
(от лат. implicito — сплетаю; от англ. implicit – то, что имеется в виду, невысказанный)
- бессознательное, такое, что может быть обнаружено только через свои связи с другими объектами или процессами. То есть это процесс, который протекает в значительной степени без осознания его индивидом. Этот термин используется в этом смысле для того, чтобы охарактеризовать когнитивные процессы, которые действуют независимо от сознания;
- скрытый, недоступный для непосредственного наблюдения.
Контекст. Происходил имплицитный процесс отторжения декораций, которые его окружали. Он знал, что что-то идет не так, так же, как и знал, что "что-то" себя скоро проявит. Однако пока он еще находился на этапе простой констатации факта недовольства своей жизнью, когда в ушах звенит голос Паланика: "Куча соусов и ни одного блюда".
Имплицитные процессы
Импринтинг
(от англ. imprint – запечатлевать)
- вид приобретения опыта, занимающего промежуточное положение между приобретенными и врожденными реакциями; одна из форм памяти;
- психофизиологический механизм, в соответствии с которым впечатление или образ, воспринятые в определенный критический период развития, прочно запечатлеваются в мозге, превращаясь в устойчивую поведенческую программу;
- фиксирование в памяти новорожденного особенности под воздействием на него/нее жизненно важных объектов;
- образование чрезвычайно устойчивых следов в психике после однократного переживания;
- инстинктивная фиксация, которая заключается в запоминании определенных признаков объектов, которые вызывают в дальнейшем определенные поведенческие реакции (образ врага, образ отца, полового партнера, пищи).
Контекст. Для Пруста печенье "Мадлен", которое было чуть ли не Вергилием для главного героя романа "По направлению к Свану", так запечатлелось в памяти в период импринтной уязвимости – в детстве, когда ты особенно чувствителен/чувствительна к сигналам внешнего мира. И именно из-за личностного неравнодушия и ассоциативных рядов автора этот образ является настолько объемным и важным в произведении.
Пруст и "Мадлен"
Инсайт
(англ. insight – проницательность, понимание)
- внезапное понимание, схватывание тех или иных связей и структуры ситуации в целом;
- озарение, догадка, внезапное и неожиданное для самого человека нахождение решения определенной проблемы без четкого осознания того, каким образом это решение было найдено (в конфликтологии);
- предчувствие или интуитивное чувство внутренней природы чего-то (в психологии);
- способность изменять собственные мотивы, осознавать собственную психодинамику, понимать смысл символического поведения (в психоанализе);
- внезапное осознание сути проблемной ситуации.
Контекст. Схватить инсайт – это невероятное наслаждение. Потому что когда ты думаешь, что все – этот пазл в голове никогда не соберется, бросаешь работу локального Шерлока Холмса и дальше ходишь с открытым гештальтом, в миг все становится на свои места. И в очень неожиданный момент. Например, когда расплачиваешься на кассе или общаешься о совсем отделенных от тревожной темы вещах. Самое удивительное свойство инсайта – когда ты поняла/понял что-то, это кажется очень очевидным. И думаешь потом: "Ну как, как этого можно было не понимать раньше?"
Инсайт – это ваше вознаграждение за подготовительную работу по решению проблемы
Интенция
(от лат. intentio – внимание, стремление)
- направленность сознания на тот или иной предмет;
- направленность движения или психической активности человека на достижение определенной цели;
- намерение, цель.
Контекст. Сюжетная интенция фильма Бергмана "Персона" направлена на препарирование конфликта между двумя ипостасями личности – истинной и социальной. Здесь поблагодарим Юнгу за два уместных термина – "самость" (истинное "я") и "персона" (социальное "я").
Отрывок из фильма Бергмана "Персона": смотрите видео
Интеркуррентный
- промежуточный; тот, что случайно присоединяется;
- употребляют в отношении заболевания, которое осложняет течение другого заболевания.
Контекст. Переезд в новое жилье, сам по себе, процесс не из приятных – внешне, конечно, радуешься чему-то новому, что-то принимаешь в жизни, а внутренне – страдаешь от, кажется, бесконечного списка дел, которые надо сделать для достижения личного комфорта. А тут он был еще и несвоевременным – мама в больнице, старшую дочь надо отвести в школу, младшую забрать из детсада, а еще и та проклятая работа. Цепь "интеркуррентных событий" постепенно обвивала его шею. Уже не хотелось этого переезда, о котором грезил последние четыре года. Просто хотелось сохранить статус-кво. Просто хотелось спать.
Если вас опустошает что-то одно, то не переживайте – скоро присоединится и другое
Казуальный
(от лат. casus – случай)
- причинная связь; абстрактная характеристика, которая связывает вероятность возникновения определенного события или состояния с предыдущим возникновением определенного иного события или состояния (в психологии);
- случайность; способность чего-то возникать и происходить строго без необходимых оснований, причин (в философии);
- причинность, причинный характер связи между явлениями, процессами, событиями (в социологии).
Контекст. Казуальный характер событий набирал обороты и вымывал любые остатки терпения и здравого смысла – ливень, как раз, вымывала дорогу; автобуса не было уже больше часа; насквозь мокрая одежда, которая 5 минут назад щедро наглоталась воды из лужи, неприятно впивалась в кожу; а телефон медленно умирал в кармане. Такого отдыха, на который 7,5 месяцев с любовью и надеждой откладывала зарплату, надо было еще поискать.
Случай тоже может стать психологической травмой
Латеральное мышление
- способ или эвристика решения проблем, при котором индивид пытается посмотреть на проблему под разными углами зрения, избегая прямого, "лобового" решения;
- размышления "вокруг" проблемы. Используется для выработки новых идей, а иногда, как синоним творческого мышления.
Контекст. Латеральный тип мышления побуждает нас генерировать нестандартные идеи решения проблемы. Вот лайт-вариант латерального мышления на примере игры с мячиком. Вас десять человек. Ваша задача – как можно быстрее сделать так, чтобы мячик побывал в руках десяти человек. Первое, что приходит на ум, – передать мячик по кругу. Это пример, так называемого, "вертикального мышления". На все про все, пусть, вы потратите 15 секунд. А вот если бы вы применили латеральное мышление, то потратили бы на решение задачи секунду. Догадались, что надо было сделать? (если нет, но интересно, пишите в комментариях – ответим).
Латеральное мышление – это про креатив и мозговой штурм
Симультанный
(от лат. simul – совместно с)
- одновременный, параллельный, синхронный;
- термин, означающий практическую одновременность протекания любых психических процессов ввиду их свернутости и автоматизированности.
Контекст. Позволим себе вольность вплести в контекст слово через картину футуриста Умберто Боччони "Симультанный зрение".
Умберто Боччони " Симультанное зрение"
Синергичность
(от греч. synerqeila – сотрудничество, содружество)
- понимается однонаправленность действий, интеграция усилий в системе, которые приводят к возрастанию (умножению) конечного результата;
- объединение частей, которые кажутся несовместимыми, в полезное целое. Такие сочетания часто используются в творческом мышлении;
- комбинированное действие различных элементов (индивидов), которое оказывается более эффективным, чем сумма влияния всех элементов (индивидов), взятых отдельно.
Контекст. Сортируйте мусор и используй меньше (гораздо меньше) пластика – Земля обязательно почувствует на себе синергический эффект ваших усилий и невербально вас поблагодарит.
Дожили – теперь еще за нами морские коньки убирать будут