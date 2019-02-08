Процеси у нашій свідомості, які важко описати: 11 корисних слів

Іноді складне мереживо наших почуттів і думок хочеться огорнути у не менш складну оболонку, аби важливі для нас грані сенсу стали промовисто рельєфними. 24 канал зібрав для вас глосарій із 11 слів, які дозволять більш чітко описати процеси, що відбуваються у нашій свідомості, та взаємодію людини із зовнішнім світом.

У побуті ми часто уникаємо складних мовних конструкцій, термінів. Та що там – бувають миті, коли і вигуками не гребуємо "поспілкуватись". Часом вимовляємо сто слів, і все одно ходимо довкола того, що саме хотілося вербалізувати.

Читайте також: Як активізувати критичне мислення: перевірені лайфхаки

Проте можна сказати одне єдине слово, і поцілити до непристойності точно. Хай воно й іншомовне, та іноді трохи треба поламати язика. Хай воно й звучить як таке, що може кружляти хіба у наукових/близьконаукових колах або злітати з вуст дрібку прензійної людини. Ну то й що? Може у конкретних митях вам саме ці лінгвістичні витрибеньки і треба. Бо знаєте, товариство, маємо підозри, що наш язик теж втомлюється вертіти на собі тільки "класно-прекрасно". Треба різноманіття.

Тут, звісно, можна пожартувати, мовляв, так і уявляю собі, як сиджу у пабі з компанією, і ми як зачнемо розмову про вітальність, імпринтинг та латеральне мислення. Замовляємо вино, а там екзистенціалізм підтягується до розмови. Ой, так і веселились до ранку. Гарний був вечір.



Вміння деталізувати свою думку – дуже цінне

Все смішно, та, окрім веселощів, трапляються і серйозні розмови. Навіть у тих же пабах і під вино. А інколи просто хочеться глибини. І від вбрання вашої думки залежить і те, наскільки її зможуть зрозуміти інші (якщо це вам треба).

Ми тут не збираємось пояснювати, що таке індиферентність абсолюту, або різницю між трансцендентним і транцедентальним. Та на територію філософії таки трохи заліземо. І ще подамось до психології. Адже це ті області, які покликані описувати стани та світовідчуття людини. Тож там різних слів-чудасій хоч греблю гати.

Читайте також: Як вивчати англійську самостійно: ефективні поради та ресурси

Навіть якщо ви приймете рішення, що для вас наведені приклади не мають утилітарної цінності, то нічого не втратите, принаймні потренувавши пам’ять. Бо хто знає, у якій статті або розмові вирине закручене слівце, що потенційно могло б допомогти підібратись до суті. Та й може вас здивує, як всього кілька літер, які тиснуться одне до одного, можуть описати складний процес/явище.

Апперцепція

(від лат. ad – до + perceptio – сприйняття)

психічні процеси, які обумовлюють залежність сприйняття предметів і явищ від минулого досвіду людини, від змісту і спрямованості (цілей і мотивів) її поточної діяльності, від особистісних особливостей (почуттів, соціальних установок тощо);

самосвідомість, яка реалізує уявлення про "я мислю" і повинна мати можливість супроводжувати всі інші уявлення та бути тотожньою у всякій свідомості (за І. Кантом);

механізм людської психіки, феномен, який виникає при сприйнятті нової інформації, фактів, подій і думок, коли на розуміння цього нового і ставлення до нього істотно впливають вже наявні у людини погляди, підходи і цінності. Явище апперцепції доводиться враховувати в PR, рекламі, у роботі ЗМІ та політичній діяльності.

Контекст. Механізм апперцепції забезпечує і передачу прогресивних традицій та навичок, і консерватизм, млявість, інертність у масовій поведінці (Д.О. Шевчук "Теорія держави та права"). Більш художній приклад, який описує поняття апперцепції – "Так наші думки впливають навіть на зовнішній вигляд предметів" (з роману Діккенса "Олівер Твіст").



Апперцепція – це не тільки про минулий досвід, але й наші знання, інтереси, погляди

Вітальний

той, що характеризується або має стосунок до життя;

той, що робить суттєвий внесок у підтримання життя;

у широкому сенсі може вживатися як синонім до слів критичний, важливий;

в дослідженнях особистості – енергійний, сповнений ентузіазму.

Контекст. Після знайомства з К. сніг, простий сніг набув для неї вітального сенсу. Звичайне природне явище, яке іноді дратувало своєю інтенсивністю, стало інструментом проникнення у світ іншої людської істоти. Без сумніву, саме К. навчила її любити сніг. І той вже став асоціюватись з самою К. І оскільки присутність К. у її житті підтримувала життя у ній самій, то і сніг, як сполучна ланка, став теж критично важливим.



Зимово-вітальні сенси

Імпліцитний

(від лат. implicito — сплітаю; від англ. implicit – той, що мається на увазі, невисловлений)

несвідомий, такий, що може бути виявлений тільки через свої зв'язки з іншими об'єктами чи процесами. Тобто це процес, який протікає в значній мірі без усвідомлення його індивідом. Цей термін використовується в цьому значенні для того, щоб охарактеризувати когнітивні процеси, які діють незалежно від свідомості;

прихований, недоступний для безпосереднього спостереження.

Контекст. Відбувався імпліцитний процес відторгення декорацій, які його оточували. Він знав, що щось іде не так, так само, як і знав, що "щось" себе невдовзі проявить. Проте поки він ще перебував на етапі простої констатації факту невдоволення своїм життям, коли у вухах дзеленчить голос Паланіка: "Купа соусів і жодної страви".



Імпліцитні процеси

Імпринтинг

(від англ. imprint – запам'ятовувати)

вид набуття досвіду, що займає проміжне положення між набутими і вродженими реакціями; одна з форм пам'яті;

психофізіологічний механізм, відповідно до якого враження або образ, сприйняті в певний критичний період розвитку, міцно вкарбовуються в мозку, перетворюючись в стійку поведінкову програму;

фіксування в пам'яті немовляти особливостей під впливом на нього/неї життєво важливих об'єктів;

утворення надзвичайно стійких слідів у психіці після однократного переживання;

інстинктивна фіксація, яка полягає у запам'ятовуванні певних ознак об'єктів, що викликають в подальшому житті певні поведінкові реакції (образ ворога, образ батька, статевого партнера, їжі).

Контекст. Для Пруста печиво "Мадлен", яке було мало не Вергілієм для головного героя роману "На Сваннову сторону", так закарбувалось у пам'яті у період імпринтної вразливості – у дитинстві, коли ти особливо чутливий/чутлива до сигналів зовнішнього світу. І саме через особистісну небайдужість та асоціативні ряди автора цей образ є настільки об'ємним і важливим у творі.



Пруст і "Мадлен"

Інсайт

(англ. insight – проникливість, розуміння)

раптове розуміння, схоплювання тих чи інших зв'язків і структури ситуації в цілому;

осяяння, здогад, раптове і несподіване для самої людини знаходження рішення певної проблеми без чіткого усвідомлення того, яким чином це рішення було знайдене (в конфліктології);

передчуття або інтуїтивне відчуття внутрішньої природи чогось (в психології);

здатність змінювати власні мотиви, усвідомлювати власну психодинаміку, розуміти сенс символічної поведінки (в психоаналізі);

раптове усвідомлення суті проблемної ситуації.

Контекст. Схопити інсайт – це неймовірна насолода. Бо коли ти думаєш, що все – цей пазл в голові ніколи не збереться, кидаєш роботу локального Шерлока Холмса і далі ходиш з відкритим гештальтом, в мить все стає на свої місця. І у дуже неочікувану мить. Наприклад, коли розплачуєшся на касі або спілкуєшся про зовсім відділені від тривожної теми речі. Найдивовижніша властивість інсайту – коли ти збагнула/збанув щось, це здається надзвичайно очевидним. І думаєш собі потім: "Ну як, як цього можна було не розуміти раніше?"



Інсайт – це ваша винагорода за підготовчу роботу з вирішення проблеми

Інтенція

(від лат. intentio – увага, прагнення)

спрямованість свідомості на той чи інший предмет;

спрямованість руху або психічної активності людини на досягнення певної мети;

намір, ціль.

Контекст. Сюжетна інтенція фільму Бергмана "Персона" спрямована на препарування конфлікту між двома іпостасями особистості – істинною та соціальною. Тут подякуємо Юнгу за два доречні терміни – "самість" (істинне "я") і "персона" (соціальне "я").

Уривок з фільму Бергмана "Персона": дивіться відео

Інтеркурентний

проміжний; той, що випадково приєднується;

вживають щодо захворювання, яке ускладнює перебіг іншого захворювання.

Контекст. Переїзд у нове житло сам по собі процес не з приємних – зовнішньо, звісно, тішишся чомусь новому, що впускаєш у життя, а внутрішньо – потерпаєш від здається нескінченного списку справ, які треба зробити для досягнення персонального комфорту. А тут він був ще й невчасним – мама у лікарні, старшу дочку треба відвести до школи, молодшу забрати з дитсадка, а ще й та клята робота. Ланцюг "інтеркурентних подій" поступово обвивав його шию. Вже не хотілось того переїзду, про який марив останні чотири роки. Просто хотілось зберегти статус-кво. Просто хотілось спати.



Якщо вас спустошує щось одне, то не переживайте – скоро приєднається й інше

Казуальний

(від лат. casus – випадок)

причинний зв'язок; абстрактна характеристика, яка пов'язує ймовірність виникнення певної події або стану з попереднім виникненням певної іншої події або стану (у психології);

випадковість; здатність чогось виникати і відбуватися без суворо необхідних підстав, причин (у філософії);

причинність, причинний характер зв'язку між явищами, процесами, подіями (у соціології).

Контекст. Казуальний характер подій набирав обертів і вимивав будь-які залишки терпіння та здорового ґлузуду – злива, як востаннє, вимивала дорогу; автобусу не було вже більше години; наскрізь мокрий одяг, який 5 хвилин тому щедро наковтався води з калюжі, неприємно увіп'явся у шкіру; а телефон повільно помирав у кишені. Такого відпочинку, на який 7,5 місяців з любов'ю і надією відкладала зарплату, треба було ще пошукати.



Випадок теж може стати психологічною травмою

Латеральне мислення

спосіб або евристика рішення проблем, при якому індивід намагається подивитися на проблему під різними кутами зору, уникаючи прямого, "лобового" її рішення;

роздуми "навколо" проблеми. Використовується для вироблення нових ідей, а іноді як синонім творчого мислення.

Контекст. Латеральний тип мислення спонукає нас генерувати нестандартні ідеї рішення проблеми. Ось лайт-варіант латерального мислення на прикладі гри з м'ячиком. Вас десятеро людей. Ваша задача – якнайшвидше зробити так, щоб м'ячик побував у руках десятьох людей. Перше, що спадає на думку, – передати м'ячик по колу. Це приклад так званого "вертикального мислення". На все про все хай ви витратите 15 секунд. А от якби ви застосували латеральне мислення, то витратили б на розв'язання задачі секунду. Здогадались, що треба було зробити? (якщо ні, але цікаво, пишіть у коментарях – відповімо).



Латеральне мислення – це про креатив та мозковий штурм

Симультанний

(від лат. simul – спільно з)

одночасний, паралельний, синхронний;

термін, що означає практичну одночасність протікання будь-яких психічних процесів з огляду на їхню згорнутість і автоматизованність.

Контекст. Дозволимо собі вольність вплести у контекст слово через картину футуриста Умберто Боччоні "Симультанний зір".



Умберто Боччоні "Симультанний зір"

Синергічність

(від грец. synerqeila – співпраця, співдружність)

розуміється односпрямованість дій, інтеграція зусиль в системі, які призводять до зростання (множення) кінцевого результату;

об'єднання частин, які здаються несумісними, у корисне ціле. Такі поєднання часто використовуються в творчому мисленні;

комбінована дія різних елементів (індивідів), яка виявляється більш ефективною, ніж сума впливу всіх елементів (індивідів), взятих окремо.

Контекст. Сортуйте сміття і використувуйте менше (набагато менше) пластику – Земля обов'язково відчує на собі синергічний ефект ваших зусиль і невербально вам подякує.



Дожились – тепер ще за нами морські коники прибирати будуть