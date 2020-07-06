В Греции после прилета задержали группу украинцев. Их не пустили в страну, ведь ЕС не дал разрешение на въезд гражданам Украины после карантина. Глава Всеукраинской ассоциации туроператоров Игорь Голубиха убежден, что люди полетели сами и ни один туроператор не причастен.

Продают ли туры за границу

Об этом Игорь Голубиха рассказал в эфире 24 канала. И добавил, что эти 17 граждан летели в Грецию, не консультируясь с туроператорами.

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Он пояснил, что имеет в виду профессиональных туроператоров, которые заказывают чартерные рейсы в Грецию.

Если говорить о продаже билетов, то любая авиакомпания заинтересована в возобновлении новых полетов после окончания пандемии. Но те люди, которые считают, что готовы ехать в ту или иную страну, должны ознакомиться с условиями и возможностями туда полететь,

– отметил эксперт.

Это можно сделать на сайте авиакомпании, на сайте МИД или позвонить в консульство определенной страны. Поэтому, глава туроператоров считает, что в той ситуации, которая сложилась, надо обвинять самих людей. Но есть и определенные недоработки со стороны авиакомпании: она должна была проверить все обстоятельства для того, чтобы их пропустили в страну.

Я считаю, что те люди, которые сейчас находятся в Греции, надеялись на украинское усмотрение и удачу. Но все государства сейчас строго контролируют санитарные нормы и выполняют договоренности между странами Европейской зоны,

– объяснил Голубиха.

Что известно о задержании 17 украинцев в Афинах? Вечером 4 июля украинцы прибыли в аэропорт Афин двумя рейсами лоукостеров из Киева.



По словам пассажиров, после прибытия на аэродроме во время паспортного контроля 17 гражданам Украины отказали во въезде в страну и задержали. Среди них – 15 взрослых и двое детей 8 и 9 лет.



Кроме того, их отправили ночевать в полицейский участок, где разместили в камерах, которые не имели элементарных условий для комфорта. У них забрали багаж.



Украинцы жаловались на то, что не имели ни еды, ни питья, просто спали на деревянных двухъярусных кроватях.



Украинские дипломаты в Греции объяснили задержанным, что их не захотели впускать в Грецию из-за запрета на въезд в ЕС гражданам третьих стран.



Задержанные украинцы имели действительные отрицательные тесты на коронавирус, которые и предъявили украинским пограничникам.

Можно ли вернуть деньги за путевку, которую приобрели накануне?

Эксперт пояснил: большинство отсрочек отдыха происходят путем дополнительных соглашений со стороны туроператора. Поэтому путешествие переносят на определенное время или на определенных условиях возвращают средства. Сейчас все эти договоренности работают. Все зависит от туроператоров и на что соглашались люди.

"Хочу заверить, что ни один профессиональный туроператор не нарушит запрет МИД и пограничных органов, которые имеют отношение к путешествиям и не будет отправлять туристов. Все чартерные программы уже перенесены", – подытожил Голубиха.