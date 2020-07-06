У Греції після прильоту затримали групу українців. Їх не пустили до країни, адже ЄС не дав дозвіл на в'їзд громадянам України після карантину. Голова Всеукраїнської асоціації туроператорів Ігор Голубіха переконаний, що люди полетіли самі й жоден туроператор не причетний.

Чи продають тури за кордон

Про це Ігор Голубіха сказав в ефірі 24 каналу. І додав, що ці 17 громадян летіли в Грецію, не консультуючись із туроператорами.

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Він пояснив, що має на увазі професійних туроператорів, які замовляють чартерні рейси до Греції.

Якщо говорити про продаж квитків, то будь-яка авіакомпанія зацікавлена у відновленні нових польотів після закінчення пандемії. Але ті люди, які вважають, що готові їхати в ту чи іншу країну, повинні ознайомитися з умовами та можливостями туди полетіти,

– зазначив експерт.

Це можна зробити на сайті авіакомпаній, на сайті МЗС чи зателефонувати в консульство певної країни. Тому, голова туроператорів вважає, що тій ситуації, яка склалася, треба звинувачувати самих людей. Але є й певні недопрацювання з боку авіакомпанії: вона повинна була перевірити всі обставини для того, щоби їх пропустили в країну.

Я вважаю, що ті люди, які зараз перебувають у Греції, сподівалися на український розсуд та вдачу. Але всі держави зараз суворо контролюють санітарні норми та виконують домовленості між країнами Європейської зони,

– пояснив Голубіха.

Що відомо про затримання 17 українців в Афінах?

Увечері 4 липня українці прибули до аеропорту Афін двома рейсами лоукостерів з Києва.



За словами пасажирів, після прибуття на летовищі під час паспортного контролю 17 громадянам України відмовили у в'їзді в країну та затримали. Серед них – 15 дорослих і двоє дітей 8 та 9 років.



Окрім того, їх відправили ночувати у поліцейський відділок, де розмістили в камерах, які не мали елементарних умов для комфорту. В них забрали багаж.



Українці скаржилися на те, що не мали ні їжі, ні питва, спали просто на дерев'яних двоярусних ліжках.



Українські дипломати в Греції пояснили затриманим, що їх не захотіли впускати до Греції через заборону на в'їзд до ЄС громадянам третіх країн.



Затримані українці мали дійсні негативні тести на коронавірус, які і пред'явили українським прикордонникам.

Чи можна повернути кошти за путівку, яку придбали напередодні?

Експерт пояснив: більшість відтермінувань відпочинку відбуваються шляхом додаткових угод із боку туроператора. Тому подорож переносять на певний час або на певних умовах повертають кошти. Зараз усі ці домовленості працюють. Усе залежить від туроператорів та на що погоджувались люди.

"Хочу запевнити, що жоден професійний туроператор не порушить заборону МЗС і прикордонних органів, які мають стосунок до подорожей і не відправлятиме туристів. Усі чартерні програми вже перенесені", – підсумував Голубіха.