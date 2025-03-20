Об этом заявила советник председателя Ассоциации городов Украины Виталия Кличко Оксана Продан.

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Она отметила, что законопроект №4298, который еще в 2020 году подали в Верховную Раду Виталий Безгин и ряд других депутатов от "Слуги народа", уже в пятый раз пытаются вынести на рассмотрение комитета.

"Законопроект авторства В.Безгина создает жесткую вертикаль власти, убивает местное самоуправление, а значит, уничтожает демократию в Украине. В законопроекте 4298… предусмотрено уничтожение местного самоуправления через цементирование системы безответственности, 27 бесконтрольных органов контроля и надзора, остановку руководителями администраций решений органов местного самоуправления без суда. Законопроект 4298 действительно против каждого гражданина Украины",

– заявила Оксана Продан.

Она отметила, что законопроект позволит президентской вертикали власти останавливать какие-либо решения местного самоуправления.

"Остановка решений может быть о бюджете для садиков, о социальной помощи людям с особыми потребностями, о земельных участках – объяснения найдутся. Решение начальника администрации об остановке, даже неправомерное, отменяется после вступления в законную силу решения суда – апелляция длится годами", – подчеркнула советница главы АГУ.

Оксана Продан призвала народных депутатов воздержаться от поддержки законопроекта №4298.

"Наш путь – строить демократию. Местное самоуправление стало частью Победы Украины в первые дни полномасштабного вторжения. Мы удивляем мир благодаря воле и ощущению собственной силы людей. Их хотят убить через 4298 и строить в Украине россию изнутри. Хотят, но не имеют права. Давайте напомним народным депутатам Украины, чтобы воздержались от поддержки 4298", – подчеркнула Продан.

Ранее Оксана Продан предупреждала, что Украина рискует потерять европейскую помощь по программе Ukraine Facility, если законопроект №4298 "О внесении изменений в Закон Украины "О местных государственных администрациях" и некоторые другие законодательные акты Украины по реформированию территориальной организации исполнительной власти в Украине" будет принят.

