Злоумышленники владели специальными знаниями по огневой подготовке. Одновременно один из них оказался бывшим сотрудником полиции.

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Замаскировались под ремонт бытовой техники

Дельцы приводили в боевое состояние устаревшее огнестрельное оружие для продажи.

Чтобы замаскировать противоправную деятельность, подпольный цех был обустроен под вывеской "Ремонт бытовой техники" в подвале жилого дома одного из городов региона,

– отметили в Службе безопасности.

Готовую продукцию предлагали на собственном ютуб-канале, где выкладывали видео с демонстрацией тактико-технических характеристик оружия.

Своих клиентов злоумышленники подыскивали через специализированные интернет-платформы и по почте переправляли товар тем, кто его заказал.

В Запорожской области разоблачили подпольную оружейную / Фото СБУ

Служба безопасности изъяла пулеметы и винтовки

Правоохранители провели обыски по местам жительства фигурантов и подпольной оружейной. Они обнаружили:

пистолет-пулемет системы Дегтярева;

10 винтовок Мосина;

составные части пистолетов ТТ, Вальтер, ЧЗ-А7;

патроны разного калибра;

холодное оружие.

По материалам СБУ одному из организаторов группы сообщено о подозрении по статье о незаконном обращении с оружием и боевыми припасами.

Решается вопрос об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей. Продолжаются следственные действия по привлечению к ответственности других лиц.

Служба безопасности разоблачила подпольную оружейную в Запорожской области / Фото СБУ