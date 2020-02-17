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      Продавец игнорирует закон: как вернуть в магазин некачественный товар

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      Обычно в феврале начинается период, когда продавцы хотят распродать теплую одежду и обувь. Но что делать, когда товар со скидкой оказался некачественным, и можно ли его вернуть – узнавали корреспонденты 24 канала.

      Со скидкой и обещанием, что пуховик будет согревать в мороз в -10 градусов, Валерия совершила покупку на сумму 3600 гривен.

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      Девушка онадела его только раз, когда температура на термометре была на отметке в -1. Она прошла 100 метров и поняла, что ее продуло. Валерия сразу переоделась и решила вернуть пуховик в магазин, потому что прошла только неделя, как она его приобрела.

      По закону, каждый украинец имеет право заменить или вернуть товар, если он не подошел, в течение двух недель. Поэтому с пуховиком Валерия отправилась в торговый центр.

      Хотите, я напишу заявление, что я прошу принять мой пуховик, осмотреть и вернуть деньги? Чтобы там была дата, что я пришла раньше, чем истек срок. На что она (продавщица – 24 канал) мне ответила: "Я хочу, чтобы пришла директор и осмотрела. Я принимать пуховик не собираюсь", – вспомнила киевлянка Валерия Киричева.

      По словам продавщицы, директор якобы за рубежом и когда вернется, Валерии перезвонят. Однако уже в воскресенье истекает двухнедельный срок и девушка волнуется, ведь при покупке ей не выдали чек. Оплачивала она картой, но не через терминал, потому что его в магазине нет. Ей предложили перечислить средства и заверили, что электронные данные о переводе средств – это и есть чек.

      Приватбанк
      Оплата Валерии

      Корреспонденты 24 канала отправились вместе с Валерией в магазин, чтобы узнать, почему не хотят принимать пуховик и почему не выдали чек. Увидев журналистов, продавщица закрыла безымянный бутик и попросила охранника их вывести. Однако мужчина сообщил, что не имеет на это права.

      Безіменний бутик
      Безымянный бутик

      Тогда продавщица пошла рассказывать кому-то по телефону о визите корреспондентов. Через 10 минут она вернулась и заявила, что до понедельника этот вопрос решат.

      А мы не работаем на закон. У нас одеваются постоянные клиенты. 14 дней, не 14. Если не подходит вещь, то мы меняем или возвращаем деньги,
      – добавила продавщица.

      Валерия не верит, что ей пойдут навстречу и планирует обратиться с жалобой в Госпродпотребслужбу.

      Продавчиня
      Продавщица бутика (справа)

      Юрист пояснил, что считает ситуацию спорной, поскольку девушка один раз надевала товар.

      "Я, как адвокат, могу рассуждать иным образом. Человек для того, чтобы понять, подходит ли этот товар, вышел проверить его качества, как он сохраняет тепло. Если при этом сохранены все этикетки и товар не выглядит как подержанный, продавец в этом случае обязан вернуть средства", – пояснил юрист Лаврентий Царук.

      Юрист говорит, что покупатель должен требовать чек, потому что без него деньги не отдадут. Пересчет средств на чью-то карточку не имеет ничего общего с чеком. С 2020 года терминалы должны быть во всех магазинах.

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      Автор: Людмила Кушнир
      Теги: Новости Украины Торговля Министерство экономического развития и торговли Деньги
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