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      Продавець ігнорує закон: як повернути до магазину неякісний товар

      Зазвичай у лютому розпочинається період, коли продавці хочуть розпродати теплий одяг і взуття. Однак, що робити, коли товар зі знижкою виявився неякісним та чи можна його повернути – дізнавалися кореспонденти 24 каналу.

      Зі знижкою та обіцянкою, що пуховик зігріватиме в мороз у -10 градусів, Валерія здійснила покупку на суму 3600 гривень.

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      Дівчина одягнула його тільки раз, коли температура на термометрі мала позначку в -1. Вона пройшла 100 метрів й зрозуміла, що її продуло. Валерія відразу переодягнулася і вирішила повернути пуховик до магазину, бо минув лише тиждень, як вона його придбала.

      За законом, кожен українець має право замінити або повернути товар, якщо він не підійшов, упродовж двох тижнів. Тож із пуховиком Валерія вирушила до торгового центру.

      Хочете я напишу заяву, що я прошу прийняти мій пуховик, оглянути і повернути гроші? Щоб там була дата, що я прийшла раніше, ніж закінчився термін. На що вона (продавчиня – 24 канал) мені відповіла: "Я хочу, щоб прийшла директорка і оглянула. Я приймати пуховик не збираюсь",
      – пригадала киянка Валерія Кірічєва.

      Зі слів продавчині, директорка нібито за кордоном і коли повернеться, Валерії зателефонують. Проте вже в неділю збігає двотижневий термін й дівчина хвилюється, адже при покупці їй не видали чек. Оплачувала вона карткою, але не через термінал, бо його в магазині немає. Їй запропонували перерахувати кошти і запевнили, що електронні дані про переказ коштів – це і є чек.

      Приватбанк
      Оплата Валерії

      Кореспонденти 24 каналу вирушили разом з Валерією до магазину, аби дізнатись, чому не хочуть приймати пуховик і чому не видали чек. Побачивши журналістів, продавчиня зачинила безіменний бутик і попросила охоронця їх вивести. Проте чоловік повідомив, що не має на це права.

      Безіменний бутик
      Безіменний бутик

      Тоді продавчиня пішла розповідати комусь по телефону щодо візиту кореспондентів. Через 10 хвилин вона повернулася і заявила, що до понеділка це питання розв'яжуть.

      А ми не працюємо на закон. У нас вдягаються постійні клієнти. Чи 14 днів, чи не 14. Якщо не підходить річ, то ми міняємо або повертаємо гроші,
      – додала продавчиня.

      Валерія не вірить, що їй підуть на зустріч і планує звернутися зі скаргою до Держпродспоживслужби.

      Продавчиня
      Продавчиння бутику (справа)

      Юрист пояснив, що вважає ситуацію спірною, оскільки дівчина один раз вдягала товар.

      "Я, як адвокат, можу міркувати іншим чином. Людина для того, щоб зрозуміти, чи підходить цей товар, вийшла перевірити його якості, як він захищає тепло. Якщо при цьому збережені усі етикетки і товар не виглядає як уживаний, продавець у цьому випадку зобов’язаний повернути кошти", – пояснив юрист Лаврентій Царук.

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      Юрист каже, що покупець повинен вимагати чек, бо без нього гроші не віддадуть. Перерахунок коштів на чиюсь картку не має нічого спільного з чеком. З 2020 року термінали вже повинні бути в усіх магазинах.

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      Автор: Людмила Кушнір
      Теги: Новини України Торгівля Міністерство економічного розвитку і торгівлі Гроші
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