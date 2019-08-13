Продавец магазина обокрал сам себя, потому что хотел обогатиться
В Житомирской области продавец в магазине сымитировал похищение выручки. Однако служебный пес быстро нашел пропавшие деньги на рабочем месте мошенника.
Инцидент случился 11 августа в поселке Черняхов Житомирской области, об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции в Житомирской области.
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Деньги, которые были подготовлены для инкассации в отдельной комнате – внезапно исчезли.
Менеджер магазина сделал вывод, что неизвестные среди белого дня повредили входную дверь в служебное помещение и похитили 107 тысяч гривен.
Служебный пес привел правоохранителей в комнату для персонала. Именно там нашли пропавшие гривны в разных закоулках комнаты.
Вором оказался 20-летний продавец магазина. Парень пояснил, что таким образом хотел разбогатеть.
За этот поступок ему может грозить до 6 лет лишения свободы.
Мужчина вынес наличные из кассы и спрятал на работе