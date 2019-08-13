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      Продавец магазина обокрал сам себя, потому что хотел обогатиться

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      Мужчина обокрал магазин, в котором работает
      Мужчина обокрал магазин, в котором работает / Днепроград

      В Житомирской области продавец в магазине сымитировал похищение выручки. Однако служебный пес быстро нашел пропавшие деньги на рабочем месте мошенника.

      Инцидент случился 11 августа в поселке Черняхов Житомирской области, об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции в Житомирской области.

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      Деньги, которые были подготовлены для инкассации в отдельной комнате – внезапно исчезли.

      Менеджер магазина сделал вывод, что неизвестные среди белого дня повредили входную дверь в служебное помещение и похитили 107 тысяч гривен.

      Служебный пес привел правоохранителей в комнату для персонала. Именно там нашли пропавшие гривны в разных закоулках комнаты.

      Вором оказался 20-летний продавец магазина. Парень пояснил, что таким образом хотел разбогатеть.

      За этот поступок ему может грозить до 6 лет лишения свободы.


      Мужчина вынес наличные из кассы и спрятал на работе

       

      blog_ava
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      Теги: Криминальные новости Новости Житомира Криминал
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