Продавец магазина обокрал сам себя, потому что хотел обогатиться

В Житомирской области продавец в магазине сымитировал похищение выручки. Однако служебный пес быстро нашел пропавшие деньги на рабочем месте мошенника.

Инцидент случился 11 августа в поселке Черняхов Житомирской области, об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции в Житомирской области.

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Деньги, которые были подготовлены для инкассации в отдельной комнате – внезапно исчезли.

Менеджер магазина сделал вывод, что неизвестные среди белого дня повредили входную дверь в служебное помещение и похитили 107 тысяч гривен.

Служебный пес привел правоохранителей в комнату для персонала. Именно там нашли пропавшие гривны в разных закоулках комнаты.

Вором оказался 20-летний продавец магазина. Парень пояснил, что таким образом хотел разбогатеть.

За этот поступок ему может грозить до 6 лет лишения свободы.



Мужчина вынес наличные из кассы и спрятал на работе