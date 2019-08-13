19:46
13 серп 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ РОМАН БЕЗСМЕРТНИЙ ВЕРХОВНА РАДА
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Путін із брутальними чоловіками. Офіційний перевізник для диктаторів
      Вєсті Кремля
      22:44, 12 серпня
      Вєсті.UA: Матіос став новим Бондом. Поганий тиждень Порошенка
      Вєсті.UA
      19:55, 12 серпня
      Що приховує ДБР у справі про браковані бронежилети та чому Труба зустрічався з Богданом
      ЦРУ
      09:00, 24 липня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня
      Телеканал новин 24 Кримінал Новини криміналу і ДТП
      ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ РОМАН БЕЗСМЕРТНИЙ ВЕРХОВНА РАДА

      Продавець магазину обікрав сам себе, бо хотів збагатитися

      41 Читать новость на русском
      Чоловік обікрав магазин, у якому працює
      Чоловік обікрав магазин, у якому працює / Дніпроград

      У Житомирській області продавець у магазині зімітував викрадення виручки. Проте службовий пес швидко знайшов зниклі гроші на робочому місці шахрая.

      Інцидент трапився 11 серпня у селищі Черняхів Житомирської області, про це повідомляє прес-служба Національної поліції у Житомирській області. 

      Читайте також: У Харкові лікар-нарколог продавав пацієнтам наркотики

      Гроші, які були підготовлені для інкасації в окремій кімнаті – раптово зникли.

      Менеджер магазину зробив висновок, що невідомі серед білого дня пошкодили вхідні двері до службового приміщення та викрали 107 тисяч гривень.

      Службовий пес привів правоохоронців до кімнати для персоналу. Саме там знайшли зниклі гривні у різних закутках кімнати. 

      Крадієм виявився 20-річний продавець магазину. Хлопець пояснив, що таким чином хотів розбагатіти.

      Через цей вчинок йому може загрожувати до 6 років позбавлення волі.


      Чоловік виніс готівку власної з каси та заховав на роботі

       

      blog_ava
      Російська влада визнала, що вибух під Архангельськом мав радіоактивні наслідки: деталі
      сьогодні
      8349
      Теги: Кримінальні новини Кримінал Новини Житомира
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Операція ліквідація, або Чому військові прокурори заметушилися?
      сьогодні , 19:30 Операція ліквідація, або Чому військові прокурори заметушилися?
      Артем Овдієнко 218
      Місцеві вибори: коли відбудуться і які шанси в партій
      сьогодні , 17:45 Місцеві вибори: коли відбудуться і які шанси в партій
      Інна Жолобович 851
      Инвестиции в американскую недвижимость: актуальные направления и советы эксперта
      сьогодні , 17:00 Инвестиции в американскую недвижимость: актуальные направления и советы эксперта
      Блог Медіа 279
      Хто такий Роман Безсмертний: що відомо про звільненого представника України в ТКГ
      сьогодні , 16:24 Хто такий Роман Безсмертний: що відомо про звільненого представника України в ТКГ
      3242
      Чому мегаполіси роблять людей нещасними, або Як не потрапити у "спальне гетто"
      сьогодні , 16:01 Чому мегаполіси роблять людей нещасними, або Як не потрапити у "спальне гетто"
      607
      Новини
      Більше новин
      Залиште відгук