Продавець магазину обікрав сам себе, бо хотів збагатитися

У Житомирській області продавець у магазині зімітував викрадення виручки. Проте службовий пес швидко знайшов зниклі гроші на робочому місці шахрая.

Інцидент трапився 11 серпня у селищі Черняхів Житомирської області, про це повідомляє прес-служба Національної поліції у Житомирській області.

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Гроші, які були підготовлені для інкасації в окремій кімнаті – раптово зникли.

Менеджер магазину зробив висновок, що невідомі серед білого дня пошкодили вхідні двері до службового приміщення та викрали 107 тисяч гривень.

Службовий пес привів правоохоронців до кімнати для персоналу. Саме там знайшли зниклі гривні у різних закутках кімнати.

Крадієм виявився 20-річний продавець магазину. Хлопець пояснив, що таким чином хотів розбагатіти.

Через цей вчинок йому може загрожувати до 6 років позбавлення волі.



Чоловік виніс готівку власної з каси та заховав на роботі