Украинские спецслужбы активно разыскивают коллаборантов. Порой сторонники страны-агрессорки сами дают о себе знать, не имея возможности сдержать льющийся из них рекой "русский мир". Одна такая "безудержная" женщина продает духи на просторах интернета.
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"У нас свое государство"
Ирина Щербина из Днепра имеет свой онлайн магазин парфюмерии. На своей странице в Instagram она живо призывает потенциальных клиентов покупать у нее товар. Однако недавно парфюмерка была вынуждена "свернуть" свой бизнес в соцсети. Потому что, как оказалось, кроме предпринимательских качеств, у Ирины есть и еще устойчивые антиукраинские взгляды, которые она, к своему большому сожалению, не смогла скрыть во время разговора с одной клиенткой.
Девушка – жительница Луцка – поинтересовалась у продавщицы, из Украины ли она родом, намекая на русский язык, который та использовала для продажи и рекламы своих товаров. Этот вопрос возмутил парфюмерку, и она сразу же показала свое настоящее лицо.
Сначала женщина заявила, что "Луцк и Волынь не имеют никакого отношения к Днепропетровску и русскому языку". Также она решилась предположить, что "Днепр – это отдельное государство" и "русскоязычный город".
Кроме того, сепаратистка начала "выганять" девушку из своего магазина: "Вон из моего магазина, роскошного. Он для русскоязычных людей, не таких, как ты". Она пожелала жительнице Луцка "не видеть счастья" и подчеркнула, что ей придется "скоро в Польше полякам мыть пол".
Тем временем украиноязычная клиентка посоветовала продавцу "лечиться", а также "ждать в гости или убегать в Россию".
Активная поклонница агрессорки
Эмоциональный выпад парфюмерки в сторону девушки из Волыни был не случайным. Она полностью погрязла в российской пропаганде, о чем свидетельствует мониторинг ее страниц в соцсетях. Так, женщина подписана на ряд сообществ, поддерживающих существование оккупационных псевдореспублик, а также полномасштабное вторжение в Украину и политику Путина.
Кстати, сейчас страница онлайн магазина парфюмерии не работает. Сепаратистка, вероятно, предусматрительно ее удалила.
У продавца из Днепра – антиукраинская позиция / Фото Константин Андриюк
Спецслужбы охотятся на коллаборантов
- Во время оккупации территории Николаевской области местный житель вызвался оккупантам "помочь". Он помогал россиянам запугивать местных жителей с помощью "инсценирования расстрелов". Теперь ему светит 12 лет тюрьмы.
- Также в Николаевской области был разоблачен вражеский информатор, который фиксировал перемещение ВСУ и готовил серию ударов по мостам
- СБУ удалось установить 15 коллаборантов, которые готовят так называемые выборы во временно оккупированной Луганской области. Среди них – руководители "избирательной комиссии" псевдореспублики в Луганской области, а также представители территориальных очагов кремлевской партии "Единая Россия" и других думских политических сил.