Украинские спецслужбы активно разыскивают коллаборантов. Порой сторонники страны-агрессорки сами дают о себе знать, не имея возможности сдержать льющийся из них рекой "русский мир". Одна такая "безудержная" женщина продает духи на просторах интернета.

Смотрите также В Финляндии задержан лидер ДШРГ "Русич": он жестоко убивал украинцев с 2014 года

"У нас свое государство"

Ирина Щербина из Днепра имеет свой онлайн магазин парфюмерии. На своей странице в Instagram она живо призывает потенциальных клиентов покупать у нее товар. Однако недавно парфюмерка была вынуждена "свернуть" свой бизнес в соцсети. Потому что, как оказалось, кроме предпринимательских качеств, у Ирины есть и еще устойчивые антиукраинские взгляды, которые она, к своему большому сожалению, не смогла скрыть во время разговора с одной клиенткой.

Девушка – жительница Луцка – поинтересовалась у продавщицы, из Украины ли она родом, намекая на русский язык, который та использовала для продажи и рекламы своих товаров. Этот вопрос возмутил парфюмерку, и она сразу же показала свое настоящее лицо.

Сначала женщина заявила, что "Луцк и Волынь не имеют никакого отношения к Днепропетровску и русскому языку". Также она решилась предположить, что "Днепр – это отдельное государство" и "русскоязычный город".

Кроме того, сепаратистка начала "выганять" девушку из своего магазина: "Вон из моего магазина, роскошного. Он для русскоязычных людей, не таких, как ты". Она пожелала жительнице Луцка "не видеть счастья" и подчеркнула, что ей придется "скоро в Польше полякам мыть пол".

Тем временем украиноязычная клиентка посоветовала продавцу "лечиться", а также "ждать в гости или убегать в Россию".

Активная поклонница агрессорки

Эмоциональный выпад парфюмерки в сторону девушки из Волыни был не случайным. Она полностью погрязла в российской пропаганде, о чем свидетельствует мониторинг ее страниц в соцсетях. Так, женщина подписана на ряд сообществ, поддерживающих существование оккупационных псевдореспублик, а также полномасштабное вторжение в Украину и политику Путина.

Кстати, сейчас страница онлайн магазина парфюмерии не работает. Сепаратистка, вероятно, предусматрительно ее удалила.

У продавца из Днепра – антиукраинская позиция / Фото Константин Андриюк

Спецслужбы охотятся на коллаборантов