Українські спецслужби активно вишукують колаборантів. Часом прихильники країни-агресорки самі дають про себе знати, не маючи змоги стримати той "русский мір", що льється з них рікою. Одна така "нестримна" жіночка продає парфуми на просторах інтернету.

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"У нас своє государство"

Ірина Щербина з Дніпра має свій онлайн-магазин парфумерії. На своїй сторінці Instagram вона жваво закликає потенційних клієнтів купувати в неї товар. Однак нещодавно парфумерниця була змушена "згорнути" свій бізнес в соцмережі. Бо, як виявилося, крім підприємницьких якостей, пані Ірина має й ще стійкі антиукраїнські погляди, які вона, на свій превеликий жаль, не змогла приховати під час розмови з однією клієнткою.

Дівчина – мешканка Луцька – поцікавилася у продавчині, чи вона з України, натякаючи на російську мову, яку та використовувала для продажу та реклами своїх товарів. Це питання обурило парфумерницю, і вона одразу ж показала своє справжнє обличчя.

Спочатку жінка заявила, що "Луцьк та Волинь не мають жодного відношення до Дніпропетровська та російської мови". Також вона наважилася припустити, що "Дніпро – це окрема держава" та "російськомовне місто".

Крім того, сепаратистка почала "виганяти" дівчинку зі своєї крамниці: "Геть з моєї крамниці, розкішної. Вона для російськомовних людей, не таких, як ти". Вона побажала мешканці Луцька "не бачити щастя" та наголосила, що їй доведеться "скоро в Польщі полякам мити підлогу".

Тим часом україномовна клієнтка порадила продавчині "лікуватися", а також "чекати в гості, або тікати в Росію".

Активна прихильниця агресорки

Емоційний випад парфумерниці у бік дівчини із Волині був не випадковий. Вона цілком загрузла у російській пропаганді, про що свідчить моніторинг її сторінок у соцмережах. Так, жінка підписана на низку спільнот, які підтримують існування окупаційних псевдореспублік, а також повномасштабне вторгнення в Україну та політику Путіна.

До речі, наразі сторінка онлайн-магазину парфумерії не працює. Сепаратистка, ймовірно, запобігливо її видалила.

Продавчиня з Дніпра має антиукраїнську позицію / Фото Констянтин Андріюк

Спецслужби полюють на колаборантів