Организовала схему жительница Киева. Она была бывшей работницей управления делами Аппарата Верховной Рады.

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Она привлекла еще двух киевлян в сообщники. В частности, председателя правления благотворительной организации, который ранее был помощником-консультантом нардепа. Он тоже неоднократно баллотировался в парламент.

Как продавали должность

Злоумышленники узнали, что одессит хотел стать председателем Николаевской ОГА. Поэтому они решили завладеть его деньгами.

Мужчине рассказали, якобы могут повлиять на должностных лиц госорганов. Озвучили цену вопроса – от 500 до 700 тысяч долларов. Деньги якобы должны были передать должностным лицам из офиса Президента. Пол года проводили "собеседования" с кандидатом в Киеве. Мужчину вроде бы готовили для дальнейшей встречи с должностными лицами.

Когда задержали чиновников

Когда злоумышленники получили первую часть суммы, в том числе 200 тысяч долларов, их задержали. Теперь проводят досудебное расследование.

Заметим, полиция Киева в феврале 2020 года разоблачила похожую схему. Мошенники обещали помощь в трудоустройстве на руководящие должности в высшие органы госвласти. За это просили от 50 до 150 тысяч долларов.

Задержание злоумышленников / Фото офиса генпрокурора