Організувала схему жителька Києва. Вона була колишньою працівницею управління справами Апарату Верховної Ради.

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Вона залучила ще двох киян у спільники. Зокрема, голову правління благодійної організації, який раніше був помічником-консультантом нардепа. Він теж неодноразово балотувався до парламенту.

Як продавали посаду

Зловмисники дізнались, що одесит хотів стати головою Миколаївської ОДА. Тому вони вирішили заволодіти його грошима.

Чоловіку розповіли, нібито можуть вплинути на посадовців держорганів. Озвучили ціну питання – від 500 до 700 тисяч доларів. Гроші начебто мали передати посадовцям з Офісу Президента. Пів року проводили "співбесіди" з кандидатом у Києві. Чоловіка начебто готували для подальшої зустрічі з посадовцями.

Коли затримали чиновників

Коли зловмисники отримали першу частину суми, зокрема 200 тисяч доларів, їх затримали. Тепер проводять досудове розслідування.

Зауважимо, поліція Києва у лютому 2020 року викрила схожу схему. Шахраї обіцяли допомогу у працевлаштуванні на керівні посади до вищих органів держвлади. За це просили від 50 до 150 тисяч доларів.



Затримання зловмисників / Фото Офісу генпрокурора