С другой стороны, стоимость войны оценивается в 100 млрд евро. Об этом говорится в отчете финского Центра исследований энергетики и чистого воздуха (CREA).

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Россия за полгода получила 158 миллиардов от продажи энергии

Анализ фиксирует экспорт нефти, газа и угля в период с 24 февраля по 24 августа этого года, в то время как оценивались данные морского и трубопроводного транспорта. Они показали, что Евросоюз был самым большим покупателем с 85 миллиардами евро, за которым следовал Китай с 35 миллиардами евро.

Лидером по закупке российских энергоресурсов у ЕС стала Германия с объемом 19 миллиардов евро, что сделало ее вторым по величине покупателем российского ископаемого топлива в мире сразу после Китая.

Кстати, россия все еще получает рекордную прибыль от ископаемого топлива, несмотря на падение объемов экспорта.

Чтобы бороться с этим, правительства должны ввести тарифы или ограничение цен на импорт из россии и ускорить меры по энергосбережению.

– заявил аналитик CREA Лаури Милливирт.

По его словам, нужно сократить потребление нефти и газа путем ускорения использования чистой энергии и электрификации посредством тепловых насосов и электромобилей.

На сколько выросли доходы компаний из россии

Доходы российских компаний за три месяца выросли на 25%. По данным Sberbank CIB с использованием информации от росстата, доходность компаний выросла до 9,5 триллиона рублей или 144 миллиарда долларов США (расчет по среднему курсу).

В то время как рост этого показателя в годовом расчете превзошел рост потребительских цен на 17% за аналогичный промежуток времени. По мнению аналитиков госкредитора, результаты второго квартала 2022 можно оценить как положительные. Они также добавили, что это указывает на устойчивость экономики агрессора, а существенный рост доходов вселяет надежду на волну оживления в секторе корпоративных инвестиций.

В частности, сектор производства, который получил один из самых мощных ударов из-за санкционных ограничений по прекращению импорта ряда важных элементов, все равно отчитался о прибыли на уровне 44%. В то же время эти показатели в сфере транспортировки и хранения пошли вверх на 168%. Кроме того, сообщают о следующих данных:

прибыльность секторов недвижимости, строительства, гостиничного бизнеса и общепита тоже возросла;

Это объясняют тем, что россияне сейчас не могут выехать за границу в связи с ограничениями международного авиасообщения.

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