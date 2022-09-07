З іншого боку, вартість війни оцінюється в 100 мільярдів євро. Про це мовиться у звіті фінського Центру досліджень енергетики та чистого повітря (CREA).

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Росія за пів року отримала 158 мільярдів від продажу енергії

Аналіз фіксує експорт нафти, газу та вугілля в період з 24 лютого по 24 серпня цього року, в той час, як оцінювалися дані морського та трубопровідного транспорту. Вони показали, що Євросоюз був найбільшим покупцем з 85 мільярдами євро, за яким ішов Китай з 35 мільярдами євро.

Лідером у закупівлі російських енергоресурсів в ЄС стала Німеччина з обсягом 19 мільярдів євро, що зробило її другим за величиною покупцем російського викопного палива у світі, одразу після Китаю.

До речі, росія все ще отримує рекордні прибутки від викопного палива, попри падіння обсягів експорту.

Щоб боротися з цим, уряди повинні запровадити тарифи або обмеження цін на імпорт з росії та прискорити заходи з енергозбереження,

– заявив аналітик CREA Лаурі Міллівірт.

За його словами, потрібно скоротити споживання нафти і газу шляхом прискорення використання чистої енергії та електрифікації за допомогою теплових насосів і електромобілів.

На скільки зросли прибутки компаній з росії

Прибутки російських компаній за три місяці зросли на 25%. За даними Sberbank CIB з використанням інформації від росстату, прибутковість компаній зросла до 9,5 трильйона рублів або 144 мільярди доларів США (розрахунок за середнім курсом).

Тоді як зростання цього показника у річному розрахунку перевершило зростання споживчих цін на 17% за аналогічний проміжок часу. На думку аналітиків держкредитора, результати другого кварталу 2022 року можна оцінити як позитивні. Вони також додали, що це вказує на стійкість економіки агресора, а суттєве зростання прибутків вселяє надію на хвилю пожвавлення у секторі корпоративних інвестицій.

Зокрема, сектор виробництва, який зазнав одного з найпотужніших ударів через санкційні обмеження щодо припинення імпорту низки важливих елементів, все одно прозвітував про прибуток на рівні 44%. Водночас ці показники у сфері транспортування та зберігання пішли вгору аж на 168%. Крім того, повідомляють про наступні дані:

прибутковість секторів нерухомості, будівництва, готельного бізнесу й закладів громадського харчування теж зросла;

це пояснюють тим, що росіяни зараз не мають змоги виїхати за кордон у зв'язку з обмеженнями міжнародного авіасполучення.

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