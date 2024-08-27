Журналисты "Схем" отмечают, что продажа сырья с оккупированной территории по заниженным ценам может свидетельствовать об ограблении имущества, что считается военным преступлением.

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Россия продает украинский рапс в Беларусь

Так, украинские хакеры получили доступ к данным Федеральной государственной информационной системы "Зерно", где содержится информация обо всех сделках по аграрной продукции. Благодаря этому журналисты установили, что в 2023 году с оккупированной Россией части Херсонской области в Беларусь вывезли 4,9 тысяч тонн рапса.

В частности, только российская ООО "Торгтрейд" вывезла из оккупированной Херсонской области 113 партий семян озимого рапса общим весом 2,6 тысячи тонн. Официально владелицей компании выступает 77-летняя жительница Чечни Роза Ахмедовна Моллаева, что, вероятно, является подставным лицом.

Фирму зарегистрировали в 2022 году в Грозном, и уже через год ее выручка увеличилась с 50 тысяч до 200,6 миллионов российских рублей. По номеру, который должен был бы принадлежать Моллаевой, отвечает мужчина, по имени Тамерлан Берикханов. Ранее он был прописан по одному адресу с "владелицей". Сейчас же он утверждает, что является "хозяином непосредственно всего этого, и в Беларуси, в том числе".

Ранее Берикханов работал в Департаменте финансов Грозного. Из открытых источников стало понятно, что он тесно знаком с Зурабом Исаевым – членом влиятельной в Чечне семьи, которая тесно связана с Кадыровыми.

Тамерлан Берикханов (слева) и Зураб Исаев / фото "Схемы"

Кроме этого, еще одна компания – российская ООО "Агротрейд", фигурирует в документах по 30 поставкам семян рапса общим объемом 671,8 тысячи тонн для белорусских предприятий. Она была зарегистрирована в 2023 году. Директором фирмы является Антон Тихомиров, бывший украинский бизнесмен, который в 2014 году начал сотрудничать с оккупационной администрацией Крыма и присоединился к партии "Единая Россия".

Среди поставщиков сельхозпродукции в данных федеральной системы "Зерно" фигурирует также российская фирма ООО "Велес-Агро", владельцем которой является российский индивидуальный предприниматель Алексей Лукьянченко из Барнаула.

Судя по данным из деклараций, что есть в распоряжении журналистов, цены на украинский рапс с оккупированных территорий были значительно ниже рыночных. Например, ООО "Велес-Агро" в августе 2023 года продавало семена этой культуры по 330 – 350 долларов за тонну. Стоимость перевозки, по данным нескольких транспортных компаний, – около 20 долларов за тонну,

– пишут журналисты.

Эксперты отмечают, что вывоз агропродукции с оккупированных территорий нарушает нормы международного гуманитарного права.