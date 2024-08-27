Журналісти "Схем" зазначають, що продаж сировини з окупованої території за заниженими цінами може свідчити про пограбування майна, що вважається воєнним злочином.

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Росія продає український ріпак у Білорусь

Так, українські хакери отримали доступ до даних Федеральної державної інформаційної системи "Зерно", де міститься інформація про всі угоди щодо аграрної продукції. Завдяки цьому журналісти встановили, що у 2023 році з окупованої Росією частини Херсонської області до Білорусі вивезли 4,9 тисячі тонн ріпаку.

Зокрема, лише російська ООО "Торгтрейд" вивезла з окупованої Херсонської області 113 партій насіння озимого ріпаку загальною вагою 2,6 тисячі тонн. Офіційно власницею компанії виступає 77-річна мешканка Чечні Роза Ахмедівна Моллаєва, що, ймовірно, є підставною особою.

Фірму зареєстрували в 2022 році в Грозному, і вже через рік її виручка збільшилася з 50 тисяч до 200,6 мільйона російських рублів. За номером, який мав би належати Моллаєвій, відповідає чоловік, на ім'я Тамерлан Берикханов. Раніше він був прописаний за однією адресою з "власницею". Зараз же він стверджує, що є "господарем безпосередньо всього цього, і в Білорусі, у тому числі".

Раніше Берикханов працював у Департаменті фінансів Грозного. З відкритих джерел стало зрозуміло, що він тісно знайомий із Зурабом Ісаєвим – членом впливової в Чечні родини, яка тісно пов'язана з Кадировими.

Тамерлан Берикханов (ліворуч) та Зураб Ісаєв / фото "Схеми"

Окрім цього, ще одна компанія – російська ООО "Агротрейд", фігурує у документах щодо 30 поставок насіння ріпаку загальним обсягом 671,8 тисячі тонн для білоруських підприємств. Вона була зареєстрована у 2023 році. Директором фірми є Антон Тихомиров, колишній український бізнесмен, який у 2014 році почав співпрацювати з окупаційною адміністрацією Криму і долучився до партії "Єдіная Росія".

Серед постачальників сільгосппродукції в даних федеральної системи "Зерно" фігурує також російська фірма ООО "Велес-Агро", власником якої є російський індивідуальний підприємець Олексій Лук'янченко з Барнаула.

Судячи з даних із декларацій, що є в розпорядженні журналістів, ціни на український ріпак з окупованих територій були значно нижчими за ринкові. Наприклад, ООО "Велес-Агро" у серпні 2023 року продавало насіння цієї культури за 330 – 350 доларів за тонну. Вартість перевезення, за даними кількох транспортних компаній, – близько 20 доларів за тонну,

– пишуть журналісти.

Експерти зазначають, що вивезення агропродукції із окупованих територій порушує норми міжнародного гуманітарного права.