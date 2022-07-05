Пару дней назад поступило первое официальное сообщение об аресте грузового судна с якобы украденным украинским зерном в Турции, что произошло только потому, что этот груз получил немало огласки и они были вынуждены реагировать.

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Намерения Турции

Надеюсь, Турция не ведет двойную игру и расследование будет полностью прозрачным. Но…

Я хотел бы подчеркнуть, что Турция сильнее любой другой страны мира пострадает от сокращения экспорта украинских кормовых компонентов: кормовых зерновых (таких, как кукуруза и другие), шротов масличных и масличных культур, которые являются основным источником белка для животноводства.

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Почему Турция страдает сильнее других стран?

У Турции больше проблем с ценами на еду, чем любая другая страна региона – официальная инфляция в мае 2022 года выросла до колоссальных 56%!

Турция была вторым по величине покупателем кормов из Украины после Китая до войны, а Украина была самым крупным поставщиком кормов для животноводческого сектора Турции!

100% кормов, экспортируемых из Украины в Турцию, поступают через морские порты Украины, которые сейчас заблокированы российскими террористами.

Если морские порты Украины не разблокируют, инфляция в Турции может ускориться, а новая волна роста цен на продукты может вытолкнуть недовольных граждан на улицы.

Итак, Турции, по моему мнению, не стоит пытаться играть в игры с россиянами, поскольку они всегда лгали всем своим партнерам. Это точно не лучший и один из наименее надежных партнеров – доказано временем!

С другой стороны, Турция могла бы активизировать усилия, чтобы помочь миру раз и навсегда избавиться от российских угроз, присоединившись к международным санкциям и усилив военную поддержку Украины. Это гораздо лучший, более быстрый и гораздо менее рискованный выход из сложной ситуации по продовольственной безопасности в Турции.

Я надеюсь, что Эрдоган это со временем поймет. И лучше, чтобы это произошло быстрее. Поскольку решение о посевной под урожай 2023 года украинским фермерам частично нужно принимать уже сейчас.

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