Продление срока действия “зеленых” тарифов для СЭС после их снижения на 15% позволит избежать судебных исков со стороны инвесторов против Украины, сохранить инвестиционный климат и обеспечить дальнейшее развитие возобновляемой энергетики.

Об этом говорится в открытом письме владельцев СЭС совокупной мощностью около 3 ГВт, инвестировавших в развитие отраслиоколо $3 млрд. Письмо было направлено Президенту Украины, главам парламента и правительства, а также врио министра энергетики.

Соответствующее положение о продлении действия “зеленых” тарифов предлагается внести в законопроект №3658, внесенном в Верховную Раду Кабинетом министров после завершения переговоров с инвесторами. В нынешнем виде документ не поддержан значительной частью участников рынка возобновляемой энергетики.

“Меморандум и Законопроект особенно предвзяты по отношению к инвесторам в СЭС и, соответственно, не имеют охватывающей поддержки от большинства инвесторов из этого сектора”, – говорится в сообщении.

Отмечается, что условием поддержки законопроекта со стороны большинства инвесторов в СЭС является продление срока выплат по “зеленым” тарифам на 2 года после их снижения на 15%.

“Этот запрос является критическим для СЭС, а также международных финансовых организаций, предоставивших финансирование для соответствующих проектов.

Мы считаем, что если Правительство и Парламент согласятся с этим предложением, это будет важным катализатором для подавляющего большинства инвесторов в солнечную энергетику поддержать Меморандум и Законопроект. Это, в свою очередь, позволит избежать судебных процессов по инвестициям в модернизацию технологий в Украине, не нанести вред инвестиционному климату и поддержать устойчивое развитие сектора возобновляемой энергетики”, – подчеркивают инвесторы.

Как сообщалось ранее, предложенный правительством меморандум о пересмотре “зеленых” тарифов подписали Украинская ветроэнергетическая ассоциация, а также Европейско-украинское энергетическое агентство. При этом крупнейшее профильное объединение – Украинская ассоциация возобновляемой энергетики – не согласилась на предложенные условия из-за дискриминационных условий меморандума по отношению к владельцам СЭС.

За 10 лет в развитие возобновляемой энергетики в Украине было инвестировано более $10 млрд, треть из которых приходится на иностранный капитал.