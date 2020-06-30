Продовження терміну дії "зелених" тарифів для СЕС після їх зниження на 15% дозволить уникнути судових позовів з боку інвесторів проти України, зберегти інвестиційний клімат і забезпечити подальший розвиток відновлюваної енергетики.

Про це йдеться у відкритому листі власників СЕС загальною потужністю близько 3 ГВт, що інвестували в розвиток галузі близько 3 млрд доларів. Лист був направлений Президенту України, главам парламенту і уряду, а також т.в.о. міністра енергетики.

Відповідне положення про продовження дії "зелених" тарифів пропонується внести в законопроєкт №3658, внесеному до Верховної Ради Кабінетом міністрів після завершення переговорів з інвесторами. У нинішньому вигляді документ не підтриманий значною частиною учасників ринку відновлюваної енергетики.

"Меморандум і законопроєкт особливо упереджені щодо інвесторів в СЕС і, відповідно, не мають підтримки, що охоплює більшість інвесторів з цього сектора", – йдеться в повідомленні.

Відзначається, що умовою підтримки законопроєкту з боку більшості інвесторів в СЕС є продовження терміну виплат за "зеленими" тарифами на 2 роки після їх зниження на 15%.

"Цей запит є критичним для СЕС, а також для міжнародних фінансових організацій, які надали фінансування для відповідних проєктів.

Ми вважаємо, що якщо уряд і парламент погодяться з цією пропозицією, це буде важливим каталізатором для переважної більшості інвесторів в сонячну енергетику підтримати Меморандум і законопроєкт. Це, в свою чергу, дозволить уникнути судових процесів з інвестицій в модернізацію технологій в Україні, не завдати шкоди інвестиційному клімату і підтримати сталий розвиток сектора відновлюваної енергетики", – підкреслюють інвестори.

Як повідомлялося раніше, запропонований урядом Меморандум про перегляд "зелених" тарифів підписали Українська вітроенергетична асоціація, а також Європейсько-українське енергетичне агентство. При цьому, найбільше профільне об'єднання – Українська асоціація відновлюваної енергетики – не погодилася на запропоновані умови через дискримінаційних умов меморандуму щодо власників СЕС.

За 10 років в розвиток відновлюваної енергетики в Україні було інвестовано понад 10 млрд доларів, третина з яких припадає на іноземний капітал.