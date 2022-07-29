Соответствующую информацию Михаил Подоляк сообщил 28 июля в эфире телемарафона "Единые новости". Ранее Михаил Подоляк говорил, что россияне были в шоке, когда начался третий этап войны.

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Подоляк объяснил, какое оружие нужно ВСУ

Михаил Подоляк напомнил, что во время третьего этапа войны реактивные системы залпового огня позволили Украине чувственно ударить по логистическому обеспечению российской армии, уничтожить склады со снарядами, топливом, а также оперативно тактические штабы.

Это позволило разорвать логистику обеспечения российской армии. Именно поэтому россияне существенно снизили количество и интенсивность своих обстрелов и поэтому ВСУ могут уничтожать российское обеспечение, живую силу и продвигаться вперед.

Что нам нужно? Первое, системы РСЗО – это ключевое. Второе, системы ПВО, чтобы эти изверги (говорится о россиянах – 24 канал) не использовали крылатые ракеты и не били по нашим городам. Третье, любые беспилотники. В первую очередь ударные, которые позволят наносить существенные потери российской бронетехнике и российские живой силе, то есть этим извергам, которых они (в россии – 24 канал) где-то набрали,

– объяснил Михаил Подоляк.

Буквально 26 июля советник Андрея Ермака объяснил, что с появлением РСЗО HIMARS начался третий этап войны, выделяемый регулярными "хлопками" в тылу оккупантов.

Кратко о третьем этапе войны

26 июля Михаил Подоляк заявил, что неожиданное начало третьего этапа войны шокировало российских оккупантов, ведь логистика захватчиков была серьезно разорвана.

После этого, по данным советника главы Офиса Президента, обстрелы из российской артиллерии снизились в 10 раз.

Тогда же Подоляк заверил, что со временем у Украины будет все больше западного оружия, поэтому такие удары будут только расти.

Комментируя шаги по завершению войны, Подоляк заверил, что пока нельзя говорить о конкретных датах, потому что это математика и психология войны. Она постоянно меняется.

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