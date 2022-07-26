Об этом 24 каналу рассказал советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк. Он отмечает, что с появлением РСЗО HIMARS начался третий этап войны, выделяемый регулярными "хлопками" в тылу оккупантов.

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Россияне были в шоке

Если условно разделять войну на этапы, то можно выделить три. Первый – длинные колонны заржавевшей техники, которые ездили по всей стране. Тогда украинские военные жестоко выжигали оккупантов. Этот этап, подчеркивает Подоляк, был провальным для россии.

Второй – большая артиллерийская позиционная война в Луганской и Донецкой областях. россия имела значительное преимущество в дальнобойной артиллерии 122 и 152 калибров. В них находились миллионы снарядов, которые использовали вообще без разбора. К сожалению, у оккупантов еще достаточно таких снарядов.

На тот момент у оккупантов было около 10 – 15 кратное преимущество в количестве снарядов, которыми они обстреливали украинские позиции. Так захватчики продвигались на небольшие расстояния вперед, утрачивая много техники и живой силы.

россияне, не умеющие воевать в современном мире, работают по технологиям 40 – 50 или 60 лет. Масса, ударные кулаки, артиллерия, много выстрелов. Поэтому они были в шоке, когда начался 3 этап войны,

– отмечает Подоляк.

С появлением РСЗО HIMARS ситуация отлично изменилась. Украинские военные продолжают уничтожать склады боеприпасов, оперативно-тактические центры. Подоляк отмечает, что логистика оккупантов сейчас серьезно взорвана. Обстрелы из российской артиллерии снизились в 10 раз.

Со временем у Украины будет все больше западного оружия, поэтому такие удары будут только расти. Таким образом, подразделения ВСУ смогут серьезно сорвать тыловое обеспечение россиян, что поможет их постепенно теснить с оккупированных территорий.

Почему так будет? Потому что мы должны минимизировать потери личного состава. Для нас воин – это человек, осознанно идущий защищать свою семью. Это – фантастические люди,

– подчеркивает Подоляк.

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Добавим, Михаил Подоляк подчеркнул, что контрнаступление и деблокирование территорий уже продолжается. Все зависит от регулярности снабжения западного оружия. Если оружие будет нарастать, то этот процесс будет более масштабным.