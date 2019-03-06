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      Продолжается большой предвыборный тур Юлии Тимошенко по Украине

      27 Читати новину українською
      Юлия Тимошенко
      Юлия Тимошенко / ukranews.com

      В среду, 6 марта, лидер «Батькивщины» находилась на Винничине.

      В Виннице председатель "Батькивщины" встретилась с лидерами 15 молодежных, студенческих и спортивных общественных организаций области, которые заявили о ее поддержке на выборах.

      Кандидат в Президенты и молодежь подписали Меморандум о сотрудничестве.

      Документ предусматривает консолидацию усилий для внедрения новой молодежной политики и участие молодежи в процессе принятия решений.

      Юлия Тимошенко отметила, что будет делать ставку на молодежь при переходе к инновационной экономике, построение которой предусмотрено Новым курсом.

      Молодежные лидеры отметили, что Юлия Тимошенко не просто единственный кандидат, который имеет план коренных преобразований. Только она понимает главные проблемы молодежи и предлагает действенные рецепты их решения.

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      Теги: Винница Юлия Тимошенко - новости ВО Батьківщина Новости политики
      Источник: 24 Канал
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