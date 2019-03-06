Продолжается большой предвыборный тур Юлии Тимошенко по Украине

В среду, 6 марта, лидер «Батькивщины» находилась на Винничине.

В Виннице председатель "Батькивщины" встретилась с лидерами 15 молодежных, студенческих и спортивных общественных организаций области, которые заявили о ее поддержке на выборах.

Кандидат в Президенты и молодежь подписали Меморандум о сотрудничестве.

Документ предусматривает консолидацию усилий для внедрения новой молодежной политики и участие молодежи в процессе принятия решений.

Юлия Тимошенко отметила, что будет делать ставку на молодежь при переходе к инновационной экономике, построение которой предусмотрено Новым курсом.

Молодежные лидеры отметили, что Юлия Тимошенко не просто единственный кандидат, который имеет план коренных преобразований. Только она понимает главные проблемы молодежи и предлагает действенные рецепты их решения.