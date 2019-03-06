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      Триває великий передвиборний тур Юлії Тимошенко Україною

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      Юлія Тимошенко
      Юлія Тимошенко / ukranews.com

      У середу, 6 березня, лідер «Батьківщини» перебувала на Вінниччині.

      У Вінниці голова "Батьківщини" зустрілася з лідерами 15 молодіжних, студентських та спортивних громадських організацій області, які заявили про її підтримку на виборах.

      Кандидат у Президенти та молодь підписали Меморандум про співпрацю.

      Документ передбачає консолідацію зусиль для запровадження нової молодіжної політики та участь молоді у процесі ухвалення рішень.

      Юлія Тимошенко зазначила, що робитиме ставку на молодь при переході до інноваційної економіки, побудова якої передбачена Новим курсом.

      Молодіжні лідери наголосили, що Юлія Тимошенко не просто єдиний кандидат, який має план докорінних перетворень. Лише вона розуміє головні проблеми молоді і пропонує дієві рецепти їх вирішення.

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      Теги: Новини політики ВО Батьківщина Юлія Тимошенко - новини Вінниця
      Джерело: 24 Канал
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