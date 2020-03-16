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      Продолжается диалог с Польшей, чтобы открыть пеший переход в Шегинях, – Кулеба

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      Украинская сторона пока ждет ответа от польской относительно открытия пешеходного перехода на пункте пропуска "Медика-Шегини".

      Однако с польской стороны там уже установили железобетонные блоки, об этом сказал глава МИД Украины Дмитрий Кулеба во время брифинга.

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      "Мы ведем диалог с нашими польскими партнерами, чтобы этот переход открыть, но пока ответа нет", – пояснил Кулеба.

      Он добавил, что из-за закрытия люди выбирают другие переходы, там украинские и польские пограничники уже отработали схему действий.

      Людей либо подсаживают в автомобили, либо сажают в автобус, который пересекает границу и возвращается,
      – рассказал министр.

      Он также отметил, что сейчас идет работа над тем, чтобы увеличить пропускную способность через контрольно-пропускной пункт "Ягодин" со стороны Польши.

      Что нужно знать о решении Польши закрыть границу 

      Из-за опасности распространения коронавируса Польша возобновила пограничный контроль с соседями из Евросоюза и отменила международные железнодорожные и авиационные пассажирские рейсы.

      Украинцы могут вернуться домой через 3 автомобильных пункта пропуска:

      • Дорогуск – Ягодин;
      • Хребенне – Рава-Русская;
      • Корчова – Краковец.

      Движение на пунктах Зосин – Устилуг, Долгобичув – Угринов, Будомеж – Грушев, Медика – Шегини, Кросценко – Смильница, а также железнодорожные Хребенне – Рава Русская, Кросценко – Хыров прекратили.

      Коронавірус
      Как защититься от коронавируса / инфографика 24 Канала

       

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      Автор: Ирина Юрковская
      Теги: Коронавирус Covid-19 Коронавирус в Украине Карантин в Украине 2020 Новости Украины Новости политики МИД Украины Дмитрий Кулеба – новости Новости Польши
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