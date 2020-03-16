Продолжается диалог с Польшей, чтобы открыть пеший переход в Шегинях, – Кулеба
Украинская сторона пока ждет ответа от польской относительно открытия пешеходного перехода на пункте пропуска "Медика-Шегини".
Однако с польской стороны там уже установили железобетонные блоки, об этом сказал глава МИД Украины Дмитрий Кулеба во время брифинга.
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"Мы ведем диалог с нашими польскими партнерами, чтобы этот переход открыть, но пока ответа нет", – пояснил Кулеба.
Он добавил, что из-за закрытия люди выбирают другие переходы, там украинские и польские пограничники уже отработали схему действий.
Людей либо подсаживают в автомобили, либо сажают в автобус, который пересекает границу и возвращается,
– рассказал министр.
Он также отметил, что сейчас идет работа над тем, чтобы увеличить пропускную способность через контрольно-пропускной пункт "Ягодин" со стороны Польши.
Что нужно знать о решении Польши закрыть границу
Из-за опасности распространения коронавируса Польша возобновила пограничный контроль с соседями из Евросоюза и отменила международные железнодорожные и авиационные пассажирские рейсы.
Украинцы могут вернуться домой через 3 автомобильных пункта пропуска:
- Дорогуск – Ягодин;
- Хребенне – Рава-Русская;
- Корчова – Краковец.
Движение на пунктах Зосин – Устилуг, Долгобичув – Угринов, Будомеж – Грушев, Медика – Шегини, Кросценко – Смильница, а также железнодорожные Хребенне – Рава Русская, Кросценко – Хыров прекратили.
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