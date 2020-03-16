Триває діалог з Польщею, щоб відкрити піший перехід у Шегинях, – Кулеба
Українська сторона наразі чекає відповіді від польської щодо відкриття пішохідного переходу на пункті пропуску "Медика – Шегині".
Однак з польського боку там вже встановили залізнобетонні блоки, про це сказав голова МЗС України Дмитро Кулеба під час брифінгу.
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"Ми ведемо діалог з нашими польськими партнерами, щоб цей перехід відкрити, але наразі відповіді немає", – пояснив Кулеба.
Він додав, що через закриття люди обирають інші переходи, там українські і польські прикордонники уже відпрацювали схему дій.
Людей або підсаджують в автомобілі, або садять в автобус, який перетинає кордон і повертається,
– розповів міністр.
Він також зазначив, що наразі триває робота над тим, аби збільшити пропускну спроможність через контрольно-пропускний пункт "Ягодин" з боку Польщі.
Що треба знати про рішення Польщі закрити кордон
Через небезпеку поширення коронавірусу Польща відновила прикордонний контроль із сусідами з Євросоюзу та скасувала міжнародні залізничні та авіаційні пасажирські рейси.
Українці можуть повернутися додому через 3 автомобільні пункти пропуску:
- Дорогуськ – Ягодин;
- Гребенне – Рава-Руська;
- Корчова – Краківець.
Рух на пунктах Зосін-Устилуг, Долгобичув – Угринів, Будомеж – Грушів, Медика – Шегині, Кросьценко – Смільниця, а також залізничні Гребенне – Рава Руська, Кросьценко – Хирів припинили.
Як захиститися від коронавірусу / Інфографіка 24 Каналу