Триває діалог з Польщею, щоб відкрити піший перехід у Шегинях, – Кулеба

Українська сторона наразі чекає відповіді від польської щодо відкриття пішохідного переходу на пункті пропуску "Медика – Шегині".

Однак з польського боку там вже встановили залізнобетонні блоки, про це сказав голова МЗС України Дмитро Кулеба під час брифінгу.

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"Ми ведемо діалог з нашими польськими партнерами, щоб цей перехід відкрити, але наразі відповіді немає", – пояснив Кулеба.

Він додав, що через закриття люди обирають інші переходи, там українські і польські прикордонники уже відпрацювали схему дій.

Людей або підсаджують в автомобілі, або садять в автобус, який перетинає кордон і повертається,

– розповів міністр.

Він також зазначив, що наразі триває робота над тим, аби збільшити пропускну спроможність через контрольно-пропускний пункт "Ягодин" з боку Польщі.

Що треба знати про рішення Польщі закрити кордон

Через небезпеку поширення коронавірусу Польща відновила прикордонний контроль із сусідами з Євросоюзу та скасувала міжнародні залізничні та авіаційні пасажирські рейси.

Українці можуть повернутися додому через 3 автомобільні пункти пропуску:

Дорогуськ – Ягодин;

Гребенне – Рава-Руська;

Корчова – Краківець.

Рух на пунктах Зосін-Устилуг, Долгобичув – Угринів, Будомеж – Грушів, Медика – Шегині, Кросьценко – Смільниця, а також залізничні Гребенне – Рава Руська, Кросьценко – Хирів припинили.



Як захиститися від коронавірусу / Інфографіка 24 Каналу