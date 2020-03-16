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      Триває діалог з Польщею, щоб відкрити піший перехід у Шегинях, – Кулеба

      - Читать новость на русском
      Триває діалог з Польщею для відкриття переходу у Шегинях / Agencja Gazeta

      Українська сторона наразі чекає відповіді від польської щодо відкриття пішохідного переходу на пункті пропуску "Медика – Шегині".

      Однак з польського боку там вже встановили залізнобетонні блоки, про це сказав голова МЗС України Дмитро Кулеба під час брифінгу.

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      "Ми ведемо діалог з нашими польськими партнерами, щоб цей перехід відкрити, але наразі відповіді немає", – пояснив Кулеба.

      Він додав, що через закриття люди обирають інші переходи, там українські і польські прикордонники уже відпрацювали схему дій.

      Людей або підсаджують в автомобілі, або садять в автобус, який перетинає кордон і повертається,
      – розповів міністр.

      Він також зазначив, що наразі триває робота над тим, аби збільшити пропускну спроможність через контрольно-пропускний пункт "Ягодин" з боку Польщі.

      Що треба знати про рішення Польщі закрити кордон

      Через небезпеку поширення коронавірусу Польща відновила прикордонний контроль із сусідами з Євросоюзу та скасувала міжнародні залізничні та авіаційні пасажирські рейси.

      Українці можуть повернутися додому через 3 автомобільні пункти пропуску:

      • Дорогуськ – Ягодин;
      • Гребенне – Рава-Руська;
      • Корчова – Краківець.

      Рух на пунктах Зосін-Устилуг, Долгобичув – Угринів, Будомеж – Грушів, Медика – Шегині, Кросьценко – Смільниця, а також залізничні Гребенне – Рава Руська, Кросьценко – Хирів припинили.

      Коронавірус
      Як захиститися від коронавірусу / Інфографіка 24 Каналу

       

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      Автор: Ірина Юрковська
      Теги: Новини України Коронавірус в Україні Карантин в Україні 2020 Новини політики Коронавірус Covid-19 МЗС України Дмитро Кулеба – новини Новини Польщі
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