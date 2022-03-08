Сейчас министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко призывает сделать это и музыкальным лейблам. Они ведь до сих пор ведут бизнес в России.

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Музыкальные лейбли должны высказать свою позицию

Официально обратился по этому поводу к Люсиану Чарльзу Грейнджу, CEO Universal Music Group, Брэду Новину, CEO Orchard, Эммануэлю Цунцу, CEO ONErpm, Робу Стрингеру, CEO, Sony Music Entertainment, Денису Ладегалери, CEO Believe, Стивену Куперу, CEO Warner Music Group,

– сообщил Ткаченко.

Министр добавил, что рассчитывает получить ответ не об аполитичности музыки, а о непосредственных действиях, таких как прекращение деятельности на территории оккупанта.