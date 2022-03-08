Зараз міністр культури та інформаційної політики України Олександр Ткаченко закликає зробити це й музичним лейблам. Адже вони досі ведуть бізнес в Росії.

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Музичні лейбли мають висловити свою позицію

Офіційно звернувся щодо цього до Люсіана Чарльза Грейнджа, CEO Universal Music Group, Бреда Навіна, CEO Orchard, Еммануеля Цунца, CEO ONErpm, Роба Стрінгера, CEO, Sony Music Entertainment, Дениса Ладегалері, CEO Believe, Стівена Купера, CEO Warner Music Group,

– повідомив Ткаченко.

Міністр додав, що розраховує отримати відповідь не про аполітичність музики, а про безпосередні дії, як-от припинення діяльності на території окупанта.

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