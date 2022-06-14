Об этом рассказали в оперативном командовании Юг. Известно, что двое мужчин ныряли в море, чтобы ловить моллюсков.

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Мужчин задержали и передали в СБУ

В ОК "Юг" отметили, что жители Одесской области продолжают испытывать судьбу. Так, в течение дня подразделения муниципального караула, а также пограничной службы обнаружили двоих мужчин. Они ныряли в Черном море, что могло угрожать их жизни.

Отмечается, что охотой на моллюсков мужчины занимались , несмотря на все возможные предупреждения, запрет, а также опасность. Так что нарушителей не только задержали. Их еще и передали сотрудникам СБУ для выяснения всех обстоятельств.

Напоминаем, что побережье и акватория Черного моря сейчас опасны. Так что ни в коем случае не рискуйте собственной жизнью. Не ходите по пляжу и ни в коем случае не заходите в воду. У одного мужчины такое легкомыслие уже унесло жизни.

Под Одессой мужчина взорвался на мини на пляже

Произошло это в селе Грибовка. Как сообщил спикер Одесской ОВА Сергей Братчук , мужчина вместе с семьей отправился на пляж, чтобы отдохнуть. Он подошел к воде, чтобы проверить ее глубину. Там житель села и наткнулся на русскую мину, отнесенную к берегу. К сожалению, мужчина погиб на месте.

Вскоре деталями трагедии поделилась спикер Патрульной полиции Одессы Алла Марченко. Она заметила, что мина, на которой взорвался мужчина в Грибовке, была русской . Правоохранительница отметила, что это был один из снарядов, которые в Черном море расставили корабли страны-агрессорки. Таких мин за неделю на побережье вынесло уже несколько.

Сергей Братчук тогда подчеркнул, что не понимает, почему люди пренебрегают не только своими жизнями, но и родными. Он подчеркнул, что как море, так и побережье сейчас представляют угрозу. Поэтому, несмотря на все желания, следует отказаться от такого формата отдыха, чтобы не рисковать.

Сразу добавим, что украинцев такие новости шокируют. Но это не приносит желаемого результата. Жители Одесщины все равно продолжают посещать пляжи и отдыхать так, будто в Украине не идет полномасштабная война, а с моря не может надвигаться опасность.

Тем временем на пляже Одессы пара занималась сексом и получила повестки: смотрите видео