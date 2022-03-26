Об этом рассказал председатель Харьковской ОВА Олег Синегубов.

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В Харьковской области ВСУ пошли в контрнаступление

ВСУ не только защищают свои позиции, а переходят в контрнаступление. В направлении Малой Рогани уже освободили несколько населенных пунктов, сейчас там идут бои.

Вооруженные силы Украины продолжают оборонять Харьковскую область и не отступают ни на метр,

– подчеркнул Синегубов.

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