Враг хотел прорваться в Изюм с юга. Однако в районе Тихоцкого его остановили. Об этом сообщили в Генштабе 25 марта.

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В районе города Изюм противник предпринял попытку прорыва обороны наших войск с юга, в районе Каменки, остановлен в районе Тихоцкого. Идет уничтожение вклинившегося врага

– говорится в сообщении.

На Донецком направлении противник перегруппировывает подразделения и одновременно бьет из артиллерии и авиации по инфраструктуре мирных городов.

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