Ворог хотів прорватися в Ізюм з півдня. Однак в районі Тихоцького його зупинили. Про це повідомили в Генштабі 25 березня.

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В районі міста Ізюм противник здійснив спробу прориву оборони наших військ з півдня, в районі Кам'янки, зупинений в районі Тихоцького. Триває знищення ворога, що вклинився,

– мовиться в повідомленні.

На Донецькому напрямку противник перегруповує підрозділи й одночасно б'є з артилерії та авіації по інфраструктурі мирних міст.

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