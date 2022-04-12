Как сообщила заместитель министра обороны Ганна Маляр, сейчас продолжаются горячие бои воинов ВСУ с российскими оккупантами. Война сложная, количественно силы неравны, но наши герои готовились к встрече врага, поэтому им удается максимально эффективно действовать.

Читайте также ВСУ освободили 15 населенных пунктов: герои отодвинули линию фронта от Днепропетровской области

Бои продолжаются

Результаты эффективности ВСУ видит не только вся Украина, но мир. Наши защитники не только удачно противостоят россиянам, но и наносят им урон и освобождают от них наши земли.

Когда мы говорим о городах, находящихся во временной оккупации, следует понимать, что освобожденных рубежей гораздо больше. Продолжаются активные боевые действия, но наши герои не дают врагу продвигаться в глубь страны, – сообщила Маляр.

Смотрите видео по теме – России очень сложно набрать людей на войну в Украине, – замглавы Минобороны