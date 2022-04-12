Як повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр, зараз тривають гарячі бої воїнів ЗСУ з російськими окупантами. Війна складна, кількісно сили нерівні, але наші герої готувалися до зустрічі ворога, тому їм вдається діяти максимально ефективно.

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Бої тривають

Результати ефективності ЗСУ бачить не лише вся Україна, а й світ. Наші захисники не лише вдало протистоять росіянам, а й завдають їм втрат та звільняють від них наші землі.

Коли ми говоримо про міста, які перебувають в тимчасовій окупації, треба розуміти, що звільнених рубежів набагато більше. Тривають активні бойові дії, але наші герої не дають ворогу просуватися вглиб країни, – повідомила Маляр.

Дивіться відео до теми – Росії дуже складно набрати людей на війну в Україні, – заступниця глави Міноборони