Українським героям вдалося відсунути лінію активних бойових дій за межі Дніпропетровської області. Тепер наші воїни б'ють росіян на території Херсонської області.

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Звільнення міст та переміщення лінії фронту

Голова ОВА Кривого Рогу Олександр Вілкул повідомив, нашим воїнам вдалося прогнати росіян з 15 населених пунктів на Херсонщині. Зараз лінія зіткнення посунулася на центр області, тримають бої.

Вороги намагаються огризатися дуже серйозно, але наші військові дуже якісно знищують і техніку, і живу силу противника, – заявив Вілкул.

У звільнених від російських окупантів містах фахівці працюють над відновленням інфраструктури, зокрема, лінії електропередач.

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