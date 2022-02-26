Россияне пускали в ход бронетехнику, диверсантов и десант. Зеленский напомнил, что окупанты цинично бьют по жилым кварталам, в частности, из артиллерии, информирует 24 канал.

Важно Народ Украины уже заслужил и имеет право получить членство в Евросоюзе, – Зеленский

Враг не получил никакого преимущества

Киев и ключевые города вокруг столицы контролируют украинская армия. Оккупанты хотели заблокировать центр нашего государства и поставить здесь своих марионеток, как в Донецке.

Мы сломали их замысел. Они не получили ни малейшего преимущества над нами. На наших улицах, в небе Киева, в Василькове, в Вышгороде, даже в окрестных полях продолжалось настоящее сражение за Киев,

– подчеркнул президент.

Зеленский о битве за Киев: