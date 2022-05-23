Об этом 24 канала рассказал эксперт Совета внешней политики "Украинская призма" Александр Краев . Он убежден, что США будут точно защищать Тайвань.

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"Мы видим, что США смотрят на эти конфликты шире. Для них война России против Украины стала частью глобального противостояния демократии против автократии, а если перевести – противостояние Вашингтона и Пекина. То есть война России против Украины – это совершенно точно часть продолжения Холодной войны", – отметил эксперт.

По словам Краева, США будут рассматривать эту ситуацию, условно говоря, как два фронта. Поэтому поездка Байдена к азиатским союзникам, переговоры с представителями Японии, выступление в Южной Корее – это открытие второго фронта, но дипломатического.

Какими методами действует Китай

Как отметил Краев, Китай действует другими методами по сравнению с Россией, которая бездумно вторгается на чужие территории и хочет все унести силой. Это не его профиль, особенно после того, как в Китае увидели, что Запад будет реагировать на агрессию.

Александр Краев Эксперт Совета внешней политики "Украинская призма" Сейчас мы находимся в точке, когда только старая система перестала работать, а когда новую еще не сформировали. Пока нет новых правил. Поэтому мы видим, как многие страны, исповедующие циничный и прагматический подход к внешней политике, начинают выручать новые условия.

Краев отметил, что в этом контексте говорится о Турции и Венгрии. Однако теперь тоже начинает действовать и Китай. Поэтому основная задача Запада – сохранить нейтралитет китайской стороны в этой войне.

Что этому предшествовало

Китай считает Тайвань своей территорией и называет его отколовшейся провинцией, а не независимым государством.

В Министерстве внешних дел Китая в феврале 2022 года заявили , что Тайвань – "это не Украина" и всегда будет оставаться частью Поднебесной.

Джо Байден в мае отметил, что США готовы к прямому военному вмешательству в случае агрессии Китая против Тайваня.

По словам китайской журналистки Деби Эдуард, Министерство иностранных дел Китая ответило предупреждением на комментарии Байдена о защите Тайваня. В МИД добавили, что этот вопрос является их внутренним делом, поэтому они не допускают вмешательства со стороны внешних сил.

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