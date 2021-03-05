Госсекретарь Энтони Блинкен объявил о личных санкции против олигарха Игоря Коломойского, его жены Ирины, дочери Анжелики и сына Израэля-Цви. Далее читайте на украинском.

Санкції полягають в забороні в'їзду цим особам на територію США. Це рішення є критично важливим прецедентом для України.

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США проти Коломойського

Хоча в США і раніше був інструмент блокування віз, він застосовувався непублічно. Так колись забанили візу Рінату Кузьміну. А згодом Віктору Шокіну та Юрію Луценку. Але інформація була непублічною.

Сьогодні цілий державний секретар США публічно оголошує про заборону в'їзду в США як для олігарха, так і для його родини. Це безпрецедентний крок. Він матиме наслідки для олігарха та його родини не лише в США. Це також сигнал від США всім, хто співпрацює з Коломойським та покриває його – вони можуть бути в списку наступними.

Операція "Деолігархізація"

Чому США не наклала особисті фінансові санкції на Коломойського, як це зробили з Віктором Медведчуком, а обмежилися лише забороною на в'їзд?

В обґрунтуванні Держдеп чітко зазначає, що санкції накладаються за корупційні діяння Ігоря Коломойського на час його роботи на посаді голови ОДА. Водночас, реальна причина радикального рішення уряду США по олігарху – його атаки на незалежні державні інституції України.

Не випадково, що жодного слова не сказано про корупційну багатомільярдну оборудку Коломойського в "Приватбанку". По цьому епізоду в США триває кримінальне провадження, в рамках якого вже арештовані активи, які можуть бути з часом конфісковані та повернуті в Україну. Думаю, аби юристи Коломойського не могли використати в суді аргументи про політичні переслідування урядом США олігарха, епізод про "Приватбанківські" оборудки не ліг в основу обґрунтування санкцій.

Схоже, забирати активи і притягати Коломойського до кримінальної відповідальності за виведення мільярдів з "Приватбанку" в США продовжать в рамках змагального кримінального процесу.

Тому історія матиме продовження.

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І ще – накладення публічно санкцій на олігарха та його родину за корупцію має важливе значення не лише для України. Це маркер зміни політики уряду США в їх боротьбі з іноземними олігархами.

Держдеп програмно показує, що буде боротися з топкорупціонерами зі всього світу. А Україна буде важливим полем такої битви, де Штати демонструватимуть силу та практичні деолігархізаційні існтрументи.

Запасаємося попкорном, молимося за демократію в Америці та зберігаємо незалежні українські антикорупційні інституції.