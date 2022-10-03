Глава Хмельницкой областной государственной администрации обратился к жителям области. В частности, он заявил, что теперь в Хмельницкой облсти комендантский час будет с 00:00 до 05:00.
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Хронология перемен комендантского часа в Хмельницкой области
Время комендантского часа от 24 февраля уже несколько раз менялось в области.
- С 24 февраля по 1 апреля он был с 21.00 до 06.00.
- С 1 по 15 апреля – с 22.00 до 06.00.
- С 15 апреля по 3 октября – с 23:00 до 05:00.
С сегодняшнего дня меняем продолжительность комендантского часа. Его ограничения будут действовать с 12 часов ночи до 5 часов утра,
– написал Гамалий.
Комендантский час в других городах.
- Киев - с 23:00 до 05:00.
- Винницкая область - с 23:00 до 05:00.
- Волынская область - с 23:00 до 05:00.
- Днепропетровская область - с 23:00 до 05:00.
- Донецкая область - с 21:00 до 05:00.
- Житомирская область - с 00:00 до 05:00.
- Закарпатская область - нет.
- Запорожская область - с 23:00 до 05:00.
- Ивано-Франковская область - с 23:00 до 05:00.
- Киевская область - с 23:00 до 05:00.
- Кировоградская область - с 23:00 до 05:00.
- Луганская область - с 21:00 до 05:00.
- Львовская область - с 23:00 до 05:00.
- Николаевская область - с 23:00 до 05:00.
- Одесская область - с 23:00 до 05:00.
- Полтавская область - с 22:00 до 05:00.
- Ровенская область - с 23:00 до 05:00.
- Сумская область - с 23:00 до 04:00.
- Тернопольская область - с 23:00 до 05:00.
- Харьковская область - с 22:00 до 06:00.
- Херсонская область — зависит от района (с 22:00 до 06:00, с 21:00 до 05:00, с 21:00 до 06:00, с 20:00 до 05:00).
- Хмельницкая область - с 00:00 до 05:00.
- Черкасская область - с 23:00 до 05:00.
- Черниговская область - с 23:00 до 04:00.
- Черновицкая область - с 23:00 до 05:00.