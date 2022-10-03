Голова Хмельницької обласної державної адміністрації звернувся до жителів області. Зокрема він заявив, що комендантська година тепер на Хмельниччині буде з 00:00 до 05:00.

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Хронологія змін комендантської години на Хмельниччині

Час комендантської години від 24 лютого уже декілька разів змінювали в області.

З 24 лютого до 1 квітня вона була з 21.00 до 06.00.

З 1 до 15 квітня – з 22.00 до 06.00.

З 15 квітня до 3 жовтня – з 23:00 до 05:00.

Від сьогодні змінюємо тривалість комендантської години. Її обмеження діятимуть з 12 години ночі до 5 години ранку,

– написав Гамалій.

Комендантська година в інших містах