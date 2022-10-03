Голова Хмельницької обласної державної адміністрації звернувся до жителів області. Зокрема він заявив, що комендантська година тепер на Хмельниччині буде з 00:00 до 05:00.

Читайте також Комендантська година в Україні: чи можуть її скасувати та які регіони стануть першими

Хронологія змін комендантської години на Хмельниччині

Час комендантської години від 24 лютого уже декілька разів змінювали в області.

  • З 24 лютого до 1 квітня вона була з 21.00 до 06.00.
  • З 1 до 15 квітня – з 22.00 до 06.00.
  • З 15 квітня до 3 жовтня – з 23:00 до 05:00.

Від сьогодні змінюємо тривалість комендантської години. Її обмеження діятимуть з 12 години ночі до 5 години ранку,
– написав Гамалій.

Комендантська година в інших містах

  • Київ — з 23:00 до 05:00.
  • Вінницька область — з 23:00 до 05:00.
  • Волинська область — з 23:00 до 05:00.
  • Дніпропетровська область — з 23:00 до 05:00.
  • Донецька область — з 21:00 до 05:00.
  • Житомирська область — з 00:00 до 05:00.
  • Закарпатська область — немає.
  • Запорізька область — з 23:00 до 05:00.
  • Івано-Франківська область — з 23:00 до 05:00.
  • Київська область — з 23:00 до 05:00.
  • Кіровоградська область — з 23:00 до 05:00.
  • Луганська область — з 21:00 до 05:00.
  • Львівська область — з 23:00 до 05:00.
  • Миколаївська область — з 23:00 до 05:00.
  • Одеська область — з 23:00 до 05:00.
  • Полтавська область — з 22:00 до 05:00.
  • Рівненська область — з 23:00 до 05:00.
  • Сумська область — з 23:00 до 04:00.
  • Тернопільська область — з 23:00 до 05:00.
  • Харківська область — з 22:00 до 06:00.
  • Херсонська область — залежить від району (з 22:00 до 06:00, з 21:00 до 05:00, з 21:00 до 06:00, з 20:00 до 05:00).
  • Хмельницька область — з 00:00 до 05:00.
  • Черкаська область — з 23:00 до 05:00.
  • Чернігівська область — з 23:00 до 04:00.
  • Чернівецька область — з 23:00 до 05:00.