Голова Хмельницької обласної державної адміністрації звернувся до жителів області. Зокрема він заявив, що комендантська година тепер на Хмельниччині буде з 00:00 до 05:00.
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Хронологія змін комендантської години на Хмельниччині
Час комендантської години від 24 лютого уже декілька разів змінювали в області.
- З 24 лютого до 1 квітня вона була з 21.00 до 06.00.
- З 1 до 15 квітня – з 22.00 до 06.00.
- З 15 квітня до 3 жовтня – з 23:00 до 05:00.
Від сьогодні змінюємо тривалість комендантської години. Її обмеження діятимуть з 12 години ночі до 5 години ранку,
– написав Гамалій.
Комендантська година в інших містах
- Київ — з 23:00 до 05:00.
- Вінницька область — з 23:00 до 05:00.
- Волинська область — з 23:00 до 05:00.
- Дніпропетровська область — з 23:00 до 05:00.
- Донецька область — з 21:00 до 05:00.
- Житомирська область — з 00:00 до 05:00.
- Закарпатська область — немає.
- Запорізька область — з 23:00 до 05:00.
- Івано-Франківська область — з 23:00 до 05:00.
- Київська область — з 23:00 до 05:00.
- Кіровоградська область — з 23:00 до 05:00.
- Луганська область — з 21:00 до 05:00.
- Львівська область — з 23:00 до 05:00.
- Миколаївська область — з 23:00 до 05:00.
- Одеська область — з 23:00 до 05:00.
- Полтавська область — з 22:00 до 05:00.
- Рівненська область — з 23:00 до 05:00.
- Сумська область — з 23:00 до 04:00.
- Тернопільська область — з 23:00 до 05:00.
- Харківська область — з 22:00 до 06:00.
- Херсонська область — залежить від району (з 22:00 до 06:00, з 21:00 до 05:00, з 21:00 до 06:00, з 20:00 до 05:00).
- Хмельницька область — з 00:00 до 05:00.
- Черкаська область — з 23:00 до 05:00.
- Чернігівська область — з 23:00 до 04:00.
- Чернівецька область — з 23:00 до 05:00.