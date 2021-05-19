За 15 лет украинская компания вошла в список ведущих мировых производителей стали и добытчиков железной руды.

За это время предприятия Метинвеста произвели более 142 млн тонн стали, построили новый саркофаг над Чернобыльской АЭС, стадион "Олимпийский" и Дарницкий мост в Киеве, самый высокий в Лондоне небоскреб The Shard, самый большой в мире парусник Flying Clipper и многие другие объекты. А в этом году компанией начато строительство первого негосударственного горно-металлургического университета "Метинвест Политехника" с самыми современными лабораториями, в котором украинцы смогут учиться бесплатно.

Промышленная группа помогает развивать общественный транспорт, вкладывает сотни миллионов гривен в образовательные проекты и миллиарды в инфраструктурные, оборудует больницы и поддерживает экологию. В Компании убеждены, что мощная промышленная группа своей деятельностью способствует развитию нашей страны, ведь работает в Украине и ради украинцев.

Автор Юрий Погребняк