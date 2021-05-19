За 15 років українська компанія увійшла до переліку провідних світових виробників сталі та видобувачів залізної руди.

За цей час підприємства Метінвесту виробили понад 142 млн тонн сталі, побудували новий саркофаг над Чорнобильською АЕС, стадіон "Олімпійський" та Дарницький міст у Києві, найвищий у Лондоні хмарочос The Shard, найбільший у світі вітрильник Flying Clipper та багато інших об'єктів. А цьогоріч компанією розпочато будівництво першого недержавного гірничо-металургійного університету "Метінвест Політехніка" з найсучаснішими лабораторіями, в якому українці матимуть змогу навчатися безкоштовно.

Промислова група допомагає розвивати громадський транспорт, вкладає сотні мільйонів гривень в освітні проєкти та мільярди в інфраструктурні, обладнує лікарні та підтримує екологію. В Метінвесті переконані, що потужна промислова група своєю діяльністю сприяє розвитку нашої країни, адже працює в Україні та заради українців.

Автор Юрій Погребняк