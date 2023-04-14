"Продуктовые торговые сети подписали Меморандум, по которому условия оплаты по договорам поставки базовых пищевых продуктов отечественного производства не будут превышать 30 календарных дней. Документ вступит в силу со дня получения выводов Антимонопольного комитета Украины о соответствии действий субъектов хозяйствования положениям Закона Украины "О защите экономической конкуренции", – говорится в сообщении.
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В список товаров, на которые будет распространяться действие Меморандума, вошли такие товары отечественного производства (кроме товаров маркированных как "органическая продукция"):
- крупы (гречневая, пшеничная, ячневая, гороховая, перловая),
- сахар-песок свекловичный,
- мука пшеничная, хлеб, батон,
- макаронные изделия из мягких сортов,
- вермишель из муки пшеничной высшего сорта,
- молоко (кроме длительного хранения),
- сыр кисломолочный, кефир в пленке,
- масло сливочное жирностью 72,5, сметана в пленке,
- яйца куриные (нефасованные) или категории С1,
- масло подсолнечное рафинированное,
- мясо курятины, мясо свинины,
- овощи нефасованные "борщового набора" (картофель, морковь, свекла, лук репчатый, капуста белокочанная),
- вода минеральная негазированная.
При этом торговые сети в своей деятельности будут продолжать соблюдать требования действующих правительственных постановлений №160 и №1236 о сроках расчетов на социальные товары в пределах 10 календарных дней и 10% розничной ценности.
Закрепленный Меморандумом подход позволит сбалансировать взаимоотношения между торговыми сетями и поставщиками широкого круга отечественных производителей пищевых продуктов. Разработанный с учетом реального сложного экономического состояния и финансовой способности ритейла в условиях войны, документ призван обеспечить определенную поддержку отечественных производителей и стабилизацию цепи поставок базовых продуктов питания,
– сообщает Ассоциация ритейлеров Украины о целях документа.
В объединении ритейлеров уточнили, что над документом работали представители крупнейших розничных торговых сетей Украины, в частности АТБ, Сильпо, Ашан, Novus, Varus, Коло. Консультации по подписанию Меморандума были проведены с Офисом Президента Украины, Министерством экономики Украины и Министерством аграрной политики и продовольствия Украины. Инициатива о подписании Меморандума предварительно обсуждалась в рамках рабочих встреч с председателем комитета ВРУ по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниилом Гетманцевым, председателем комитета ВРУ по вопросам экономического развития Украины Дмитрием Наталухой и рабочей группы при комитете ВРУ по экономическому развитию Украины под председательством главы подкомитета по вопросам регуляторной политики Анны Личман.
Меморандум призван стать первым рыночным инструментом саморегулирования, применяемым в области розничной торговли, свидетельствующим об открытой готовности сетей продуктового ритейла, даже в сложных условиях военного положения, объединяться вокруг сбалансированных условий взаимодействия с поставщиками. Заключение данного Меморандума на период военного положения вместе с другими усилиями торговых сетей по обеспечению продовольственной безопасности Украины является свидетельством не только социальной ответственности продуктового ритейла во время военного положения, но и готовности продовольственной отрасли к саморегулированию ради поддержки экономики страны.
– прокомментировали документ в ассоциации ритейлеров.
Напомним, что во время энергетического кризиса, вызванного ракетными обстрелами украинской энергетической инфраструктуры, для обеспечения стабильного доступа населения к продуктам питания компании приобрели количество генераторных установок и старлинков. На сегодняшний день одним из главных приоритетов продовольственных компаний остается инвестирование средств в быстрое возобновление работы магазинов на деоккупированных территориях для обеспечения продовольственной безопасности Украины.