В этом году пасхальная корзина подорожала по сравнению с прошлым годом. Если в 2022 году стоимость его составляла 972 гривны, то в этом году она пересекла отметку более чем в тысячу гривен.

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Во сколько обойдется пасхальная корзина для семьи

В комментарии 24 Каналу академик НААН Юрий Лупенко замечает, что традиционные кулич, яйца, домашняя колбаса, буженина, сало, сливочное масло, мягкий и твердый сыры, хрен и соль обойдутся на семью из четырех человек близко 1 208,78 гривны.

Это на 24,4% дороже, чем в прошлом, когда такой же набор продуктов стоил 972 гривны,

– добавляет он.

Кроме того, если семья желает дополнить корзину такими составляющими как помидоры, огурцы, яблоки или красное вино, то стоимость вырастет до 1 463 гривны.

На столь резкое удорожание продуктов повлияли немало факторов: от существенных материальных потерь экономики страны и украинских семей в результате полномасштабной войны до сложностей с перемещением продукции.

Стоимость пасхальной корзины в 2023 году / Инфографика 24 Канала

Какие продукты больше всего подорожали

По словам Натальи Герасименко, эксперта сектора "Сельское хозяйство" Офиса эффективной регулировки BRDO больше всего сейчас стоят яйца, цена которых выросла больше, чем вдвое.

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Эта тенденция продолжается еще с прошлого года и связана с сокращением поголовья, удорожанием кормов и усложненной логистикой. В то же время на 12% подешевела мука - один из ключевых ингредиентов кулича, который учтен в ее стоимость,

– объясняет Герасименко.

Следующим по шкале подорожания стало мясо – на 29,86%, в то же время кулич вырос на 26,08%, а вот алкоголь на 4,27%.