Об этом в прямом эфире 24 канала сказал старший аналитик центра "Европейские ценности" в Праге Давид Стулик. По его словам, со всеми государствами ЕС проводит ежегодные саммиты.
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"Саммиты дают возможность подвести итоги о том, что было за последний год", – отметил Стулик.
Почему отношения развиваются
Стулик рассказал, что обе стороны саммита довольны результатами. Речь о том, как развиваются отношения.
Саммиты служат помощью, чтобы подписать различные соглашения, чтобы были конкретные результаты. Есть аж 3 важных соглашения, которые подписали 12 октября. Этот саммит продвигает отношения ЕС и Украины на следующий уровень.
Давид Стулик о саммите Украина – ЕС: смотрите видео
Что известно о саммите Украина – ЕС
- В Киеве состоялся 23 саммит, в котором приняли участие Владимир Зеленский и руководство ЕС. В частности, президент Евросовета Шарль Мишель и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.
- На саммите заключили соглашение о совместном авиационном пространстве. Согласно документу, любая страна ЕС может выбирать европейского перевозчика для проведения рейсов в Украину. Кроме того, перевозчики смогут летать на внутренних украинских рейсах.
- Также подписали соглашение "Горизонт Европа", которое рассчитано на 7 лет. Оно направлено на то, чтобы решать глобальные проблемы и промышленную модернизацию. На это планируется выделить более 95,5 миллиарда евро.
- Соглашение "Креативная Европа" предусматривает содействие развитию сектора культурных и креативных индустрий в странах Европы. Для этого выделят 2,4 миллиарда евро.