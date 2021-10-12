Про це у прямому ефірі 24 каналу сказав старший аналітик центру "Європейські цінності" у Празі Давід Стулік. За його словами, не зі всіма державами ЄС проводить щорічні саміти.
До теми У Києві відбувся саміт "Україна – ЄС": які результати
"Саміти дають нагоду підбити підсумки про те, що було за останній рік", – зазначив Стулік.
Чому взаємини розвиваються
Стулік розповів, що обидві сторони саміту задоволені результатами. Мовиться про те, як розвиваються взаємини.
Саміти служать допомогою, щоб підписати різні угоди, щоб були конкретні результати. Маємо аж 3 важливі угоди, які підписали 12 жовтня. Цей саміт просуває відносини ЄС та України на наступний рівень.
Давід Стулік про саміт Україна – ЄС: дивіться відео
Що відомо про саміт Україна – ЄС
- У Києві відбувся 23 саміт, в якому взяли участь Володимир Зеленський та керівництво ЄС. Зокрема президент Євроради Шарль Мішель і глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.
- На саміті уклали угоду про спільний авіаційний простір. Згідно із документом, будь-яка країна ЄС може вибирати європейського перевізника для проведення рейсів в Україну. Крім того, перевізники матимуть змогу літати на внутрішніх українських рейсах.
- Також підписали угоду "Горизонт Європа", яка розрахована на 7 років. Вона спрямована на те, щоб вирішувати глобальні проблеми та промислову модернізацію. На це планують виділити понад 95,5 мільярда євро.
- Угода "Креативна Європа" передбачає сприяння розвитку сектору культурних і креативних індустрій в країнах Європи. Для цього виділять 2,4 мільярда євро.