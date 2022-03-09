Россияне обстреливают согласованные маршруты. Об этом заявил глава Донецкой ОГА Павел Кириленко.

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Бои ведут постоянно

Из Запорожья в Мариуполь отправили грузовики и автобусы с гуманитарной помощью. Очередь протянулась на 3 километра.

Мы проехали 40 км. Останавливаемся, ведется бой,

– подчеркнул Кириленко.

Он добавил, что россияне без капли человечности открывают огонь по согласованным маршрутам.

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