Россияне обстреливают согласованные маршруты. Об этом заявил глава Донецкой ОГА Павел Кириленко.
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Бои ведут постоянно
Из Запорожья в Мариуполь отправили грузовики и автобусы с гуманитарной помощью. Очередь протянулась на 3 километра.
Мы проехали 40 км. Останавливаемся, ведется бой,
– подчеркнул Кириленко.
Он добавил, что россияне без капли человечности открывают огонь по согласованным маршрутам.
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