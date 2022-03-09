Росіяни обстрілюють узгоджені маршрути. Про це заявив глава Донецької ОДА Павло Кириленко.
Із Запоріжжя до Маріуполя відправили вантажівки та автобуси з гуманітарною допомогою. Черга простяглась на 3 кілометри.
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Маріуполь вже другий тиждень страждає від облоги росіян. Черги з вантажівок з допомогою сягають 3 кілометрів, але окупанти нічого не пропускають.
Джерело:Донецька ОДА
Росіяни обстрілюють узгоджені маршрути. Про це заявив глава Донецької ОДА Павло Кириленко.
Із Запоріжжя до Маріуполя відправили вантажівки та автобуси з гуманітарною допомогою. Черга простяглась на 3 кілометри.
Доповнюємо...