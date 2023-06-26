Война происходит и в информационном пространстве. Цель проекта – улучшение медиаграмотности украинцев и уменьшение влияния российской пропаганды на общество. Об этом пишет 24 Канал.
К теме Как бороться с оккупантами в медиапространстве: киберполиция создала проект "Мрія"
"Кибервойска ждут нас"
Каждое слово наших врагов может негативно повлиять на сознание людей и ход войны в целом, поэтому мы должны быть всегда осторожны и уметь себя защитить от распространения фейков,
– отметили в Киберполиции.
Участники проекта MRIYA будут учиться информационной и кибергигиене, получат сотни советов, которые повысят осведомленность в медиапространстве, а также смогут самостоятельно выявлять источники российской пропаганды и даже уничтожать их. Только вместе мы сможем противодействовать негативным явлениям в Интернете.
Присоединитесь к MRIYA: смотрите видео
Проект MRIYA: смотрите видео
Что нужно знать о MRIYA
MRIYA – это общий проект Киберполиции и IT-сообщества, волонтеров и небезразличных граждан. Главные цели:
• уничтожение российских ячеек в сети;
• уменьшение уровня буллинга и травли в Интернете;
• противодействие наркотикам и мошенничеству;
• обучение и тренинги по кибергигиене;
• просвещение населения по информационной гигиене;
• привлечение и мотивация граждан к активной гражданской позиции.
Кстати, к этому проекту уже присоединились более 250 тысяч человек. Кроме того, удалось заблокировать около 40 тысяч ресурсов.